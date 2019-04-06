هكذا سخر محمد صلاح من "مقلب" مباراة ليفربول وساوثهامبتون (صورة)

كانت أكثر لقطة طريقة، شهدتها مباراة فريقي ليفربول وساموثهامبتون، أمس الجمعة، هي التي جمعت بين المصري محمد صلاح وثنائي "الريدز" روبرتسون وهاندرسون.

وبعدما أحرز صلاح هدفه الأول في المباراة، اندفع كلا روبرتسون وهندرسون تجاه النجم المصرى، لمعانقته وتهنئته، قبل أن يسحب صلاح جسده بشكل ليتعانق روبرتسون وهندرسون بشكل إجبارى.

وسخر محمد صلاح من هذا الموقف الطريف وغير المقصود، اليوم السبت، بنشره صورة لزميليه فى الفريق الإنجليزي، عبر حسابه على "إنستغرام"، مع بعض الرموز التعبيرية الضاحكة "إيموجي"، خلال هذا الموقف وهما يتعانقان بشكل إجباري.

© Photo / Instagram/ mosalah منشور محمد صلاح على "إنستغرام" بشأن مقلب مباراة ليفربول وساوثهامبتون، 5 نيسان/أبريل 2019

وحقق فريق ليفربول فوزا جديدا، اليوم الجمعة، على ساوثهامبتون، وذلك بـ3 أهداف مقابل هدف.

وأحرز هدف ساوثهامبتون الأول، شين لونغ، أما ليفربول فقد أحرز هدفه الأول لاعب خط الوسط نابي كيتا، برأسية صاروخية، وعاد محمد صلاح إلى التهديف مرة أخرى بعد 8 مباريات، لم يسجل خلالها، وأحرز صلاح الهدف الثاني لفريقه والـ18 له في هذا الموسم، ثم أحرز إندرسون الهدف الثالث.

وبذلك يتصدر ليفربول بطولة الدوري الإنجليزي، مؤقتا بـ82 نقطة، وبفارق نقطتين عن مانشيستر سيتى، بينما يقبع ساوثهامبتون في المركز الـ16 برصيد 33 نقطة.

وكان اللقاء في إطار الجولة 33 من بطولة الدوري الإنجليزي، على ملعب سانت ميريز.

ووصل محمد صلاح إلى هدفه رقم 50 مع "الريدز" في الدوري، خلال المباراة رقم 69 للنجم المصري مع ليفربول، في البطولة المحلية، محطما رقم فيرناندو توريس، الذي وصل لنفس الرصيد خلال 72 مباراة.