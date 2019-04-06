بالفيديو... أهداف مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني

حقق برشلونة الانتصار بهدفين دون رد على أتلتيكو مدريد، اليوم السبت، على ملعب "كامب نو"، ضمن منافسات الجولة الـ31 من الليغا، ليقترب من حسم اللقب.

وسجل سواريز الهدف الأول في الدقيقة (85)، ثم ميسي بالهدف الثاني في الدقيقة (87).

وبهذا الانتصار ينفرد برشلونة بالصدارة برصيد 73 نقطة، ويتجمد رصيد أتلتيكو مدريد عند 62 نقطة، في الوصافة بفارق 11 نقطة، ثم ريال مدريد في المركز الثالث برصيد 60 نقطة.