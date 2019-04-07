بعد الفوز على أتلتيكو مدريد... ميسي يحطم رقم أسطورة ريال مدريد التاريخي

حطم ليونيل ميسي مهاجم نادي برشلونة رقم إيكر كاسياس أسطورة نادي ريال مدريد بعد فوز فريقه مساء السبت أمام أتلتيكو مدريد في بطولة الدوري الإسباني.

© REUTERS / SERGIO PEREZ بالفيديو... أهداف مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد (2-0) في الدوري الإسباني

وحقق برشلونة فوزا صعبا على حساب أتليتكو مدريد بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب كامب نو، أحرزهما لويس سواريز وليونيل ميسي.

ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، فالأرجنتيني أصبح اللاعب الأكثر تحقيقًا للفوز في تاريخ الليغا برصيد 356 مباراة، بينما توقف رصيد كاسياس عن المباراة رقم 355.

ووصل ميسي من خلال الهدف الذي أحرزه اليوم في شباك أتلتيكو مدريد إلى هدفه رقم 33 في الموسم الحالي بالمسابقة ليواصل انفراد بجدول ترتيب الهدافين.