بعد الفوز على أتلتيكو مدريد... ميسي يحطم رقم أسطورة ريال مدريد التاريخي

ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، فالأرجنتيني أصبح اللاعب الأكثر تحقيقًا للفوز في تاريخ الليغا برصيد 356 مباراة، بينما توقف رصيد كاسياس عن المباراة رقم 355.
ووصل ميسي من خلال الهدف الذي أحرزه اليوم في شباك أتلتيكو مدريد إلى هدفه رقم 33 في الموسم الحالي بالمسابقة ليواصل انفراد بجدول ترتيب الهدافين.
⭐️ ¡HISTÓRICO!— Mundo Deportivo (@mundodeportivo) April 6, 2019
🐐 Messi ya es el jugador con más victorias en la historia de @LaLiga
👏 Ha superado las 334 de @IkerCasillas y ostenta otro récord del Campeonato https://t.co/A40mAehbDW pic.twitter.com/yoIn9C05fZ
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