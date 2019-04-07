خيتافي يتفوق على بيلباو في سباق التأهل لدوري الأبطال (فيديو)

قطع خيتافي خطوة نحو التأهل لدوري أبطال أوروبا لأول مرة بعد فوزه 1-صفر على ضيفه أتليتيك بيلباو لينتزع أفضلية احتلال المركز الرابع في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم اليوم الأحد.

وأحرز أنخيل روديجيز هدف المباراة المتكافئة بعدما سيطر على تمريرة عالية ووضع الكرة بثقة في الشباك من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 78. وفقا لـ "رويترز".

وفاز بيلباو 3-2 على ليفانتي منتصف الأسبوع الماضي ليصبح على بعد أربع نقاط من المركز الرابع لكنه لم يصنع أي فرصة في مباراة قوية من الناحية البدنية وسدد مرة واحدة على المرمى.

وأهدر خايمي ماتا مهاجم خيتافي فرصتين على جانبي هدف رودريجيز الذي كان كافيا لينتزع صاحب الأرض النقاط الثلاث.

ورفع خيتافي رصيده إلى 50 نقطة في المركز الرابع بعد 31 مباراة وتقدم اشبيلية للمركز الخامس برصيد 49 نقطة بفوزه 2-صفر على بلد الوليد خارج ملعبه اليوم الأحد بفضل هدفي روكي ميسا ومنير الحدادي.

وتراجع بلنسية للمركز السادس بعد سقوطه المفاجئ 2-صفر أمام مستضيفه رايو فايكانو، أمس السبت ويتفوق بنقطة واحدة على ألافيس الذي استقبل هدفا في الوقت المحتسب بدل الضائع خلال تعادله 1-1 مع ضيفه ليجانيس، اليوم.