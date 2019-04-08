تقدموا بالطلب سرا... هل يشهد السعوديون "حدثا غير مسبوق" في المملكة

نقلت صحيفة سعودية عن مصادر لم تسمها، تفاصيل طلب سعودي جرى في ظروف سرية، من أجل حدث غير مسبوق في المملكة.

قالت صحيفة "الجزيرة" السعودية إن الاتحاد السعودي لكرة القدم تقدم بطلب تنظيم كأس العالم للأندية 2019 و2020 بشكل سري.

ولفتت المصادر إلى أن البت في هذا الطلب سيكون خلال اجتماع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) في الخامس من يونيو/ حزيران على أن يشارك بطل الدوري السعودي في نسخته الحالية في البطولة.

مصادر "الجزيرة":



الاتحاد السعودي لكرة القدم يتقدم بطلب تنظيم كأس العالم للأندية 2019 و 2020 بشكل سري وسيتم البت في اجتماع فيفا في الخامس من يونيو على أن يشارك بطل الدوري السعودي في نسخته الحالية في البطولة. @s_alharthi11 pic.twitter.com/eKvvNmCM5w — رياضة — الجزيرة (@sport_jazirah) April 8, 2019

وكان مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الذي انعقد الجمعة في ميامي الأمريكية بشكل مبدئي على دراسة تبنى قرار رفع عدد المنتخبات المشاركة في مونديال قطر 2022 من 32 إلى 48، ولكن لن يتخذ القرار النهائي سوى في الاجتماع المقبل للمجلس المقرر في باريس في يونيو/ حزيران المقبل.

كما قرر مجلس فيفا توسيع كأس العالم للأندية لتشمل 24 فريقا اعتبارا من عام 2021 بدلا من سبعة في الصيغة الحالية لها، على أن تقام كل أربع سنوات وليس كل عام كما هو الحال في الوقت الحالي.

وصادق مجلس فيفا أيضا على استخدام تقنية المساعدة بالفيديو في التحكيم "في أيه آر" في كأس العالم للسيدات المقررة صيف هذا العام في فرنسا. واستخدمت التقنية للمرة الأولى في بطولة دولية كبيرة الصيف الماضي في كأس العالم في روسيا.

© AP Photo / Michael Gruber "فيفا": ملف مونديال قطر 2022 سليم ولن نلتفت لشائعات مستمرة منذ 10 سنوات

وأرسلت وثيقة عن المشروع الجديد إلى أعضاء المجلس على أن تقام نسخة تجريبية بين 17 حزيران/ يونيو و4 تموز/ يوليو 2021، تجمع بين 8 أندية أوروبية (في وقت أراد الاتحاد الأوروبي ويفا رفع العدد إلى 12) و6 أندية من أمريكا الجنوبية.

وتشير الوثيقة إلى "موافقة 5 من أصل 6 اتحادات قارية"، فيما يعارض الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا) بسبب تضارب موعد كأس العالم للأندية مع روزنامة المواعيد الكروية.