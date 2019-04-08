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16:55 08 أبريل/ نيسان 2019
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    نساء سعوديات مشجعات في مهرجان أعظم رويال رامبل الذي أقيم في المملكة العربية السعودية، 27 نيسان/أبريل 2018

    تقدموا بالطلب سرا... هل يشهد السعوديون "حدثا غير مسبوق" في المملكة

    © REUTERS / Amr Nabil
    رياضة
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    نقلت صحيفة سعودية عن مصادر لم تسمها، تفاصيل طلب سعودي جرى في ظروف سرية، من أجل حدث غير مسبوق في المملكة.

    قالت صحيفة "الجزيرة" السعودية إن الاتحاد السعودي لكرة القدم تقدم بطلب تنظيم كأس العالم للأندية 2019 و2020 بشكل سري.

    ولفتت المصادر إلى أن البت في هذا الطلب سيكون خلال اجتماع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) في الخامس من يونيو/ حزيران على أن يشارك بطل الدوري السعودي في نسخته الحالية في البطولة.

    وكان  مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الذي انعقد الجمعة في ميامي الأمريكية بشكل مبدئي على دراسة تبنى قرار رفع عدد المنتخبات المشاركة في مونديال قطر 2022 من 32 إلى 48، ولكن لن يتخذ القرار النهائي سوى في الاجتماع المقبل للمجلس المقرر في باريس في يونيو/ حزيران المقبل.

    كما قرر مجلس فيفا توسيع كأس العالم للأندية لتشمل 24 فريقا اعتبارا من عام 2021 بدلا من سبعة في الصيغة الحالية لها، على أن تقام كل أربع سنوات وليس كل عام كما هو الحال في الوقت الحالي.

    وصادق مجلس فيفا أيضا على استخدام تقنية المساعدة بالفيديو في التحكيم "في أيه آر" في كأس العالم للسيدات المقررة صيف هذا العام في فرنسا. واستخدمت التقنية للمرة الأولى في بطولة دولية كبيرة الصيف الماضي في كأس العالم في روسيا.

    أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني - كأس العالم 2022
    © AP Photo / Michael Gruber
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    وأرسلت وثيقة عن المشروع الجديد إلى أعضاء المجلس على أن تقام نسخة تجريبية بين 17 حزيران/ يونيو و4 تموز/ يوليو 2021، تجمع بين 8 أندية أوروبية (في وقت أراد الاتحاد الأوروبي ويفا رفع العدد إلى 12) و6 أندية من أمريكا الجنوبية.

    وتشير الوثيقة إلى "موافقة 5 من أصل 6 اتحادات قارية"، فيما يعارض الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا) بسبب تضارب موعد كأس العالم للأندية مع روزنامة المواعيد الكروية.

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    الكلمات الدلالية:
    كأس العالم للأندية, أخبار السعودية, الحكومة السعودية, الفيفا, السعودية
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