بالفيديو... ثنائية رائعة من هازارد تنصر تشيلسي على وست هام في الدوري الإنجليزي

حقق تشيلسي الفوز على ضيفه وست هام في الجولة 33 من الدوري الإنجليزي، بهدفين دون رد.

سجل هدفي أصحاب الأرض، البلجيكي إيدن هازارد في الدقيقة 24، بعد أن راوغ خمسة من لاعبي المنافس، وفي الدقيقة 90.

بهذه النتيجة ارتقى تشيلسي للمركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 66 نقطة.