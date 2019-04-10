شاهد... محمد صلاح يهدر "أغرب فرص" مباراة ليفربول وبورتو

أهدر محمد صلاح نجم فريق نادي ليفربول واحدة من "أغرب الفرص التهديفية" خلال مباراة ليفربول وبورتو التي أقيمت، أمس الثلاثاء، على ملعب أنفيلد.

واستضاف الريدز، فريق الدراجاو، مساء أمس، لحساب ذهاب الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وكان بورتو قد أطاح بروما الإيطالي من ثمن نهائي التشامبيونزليغ بعد اللجوء إلى الأوقات الإضافية، في حين حسم الليفر بطاقة العبور إلى دور الثمانية من خلال التفوق على بايرن ميونخ الألماني في الوقت الأصلي من مباراة الإياب بعدما انتهى اللقاء الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف في أليانز أرينا.

واستطاع نابي كيتا نجم الوسط الغيني تسجيل هدف مبكر لمصلحة ليفربول في الدقيقة الخامسة فقط من عمر الشوط الأول بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، اصطدمت بمدافع بورتو ودخلت شباك إيكر كاسياس، أسطورة الحراسة الإسبانية.

وفي منتصف الشوط الأول، سنحت لمحمد صلاح فرصة إضافة الهدف الثاني وذهب في موقف انفراد صريح بكاسياس، ولكنه وضع الكرة على يسار نجم ريال مدريد الإسباني السابق، لتضيع على ليفربول فرصة هدف محقق لم نعتد أن يضيع من نجم فيورنتينا الأسبق.