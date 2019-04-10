ريال مدريد ينهي أولى صفقات "الجلاكتيكوس" الجديد

يبدو أن مفاوضات انتقال نجم نادي تشيلسي الإنجليزي والمنتخب البلجيكي، إيدين هازارد، إلى صفوف ريال مدريد الإسباني قد شارفت على نهايتها.

كشفت صحيفة "marca" الإسبانية عن اقتراب هازارد من صفوف الملكي للموسم المقبل، حيث أكدت وفقا لمصادرها الخاصة إلى توصل الريال لاتفاق نهائي مع اللاعب وتشيلسي لانتقاله بشكل نهائي.

© Sputnik . Vitaliy Belousov ريال مدريد يضحي بنجمه من أجل هازارد

وينتهي عقد البلجيكي صاحب الـ28 عاما، مع ناديه بنهاية الموسم المقبل، مما يقربه أيضا من الرحيل، بدلا من أن يرحل مجانا بعد نهاية الموسم القادم، وهو ما ضغط على النادي الإنجليزي في محادثاته مع الملكي.

يذكر بأن تشيلسي يعاني من عقوبة "الفيفا" بإيقافه لمدة عام عن إبرام تعاقدات جديدة، بسبب مخالفته القوانين في ضم لاعبين قصر في الفترة الأخيرة، وهو الأمر الذي كان جعله يتمسك بشدة ببقاء هازارد، لعدم إمكانيته تعويضه.

ويسعى مدرب ريال مدريد، زيدان، لإعادة بناء "جلاكتيكوس" بنجوم كثيرين لإعادة اللوس بلانكوس للواجهة من جديد خلال الموسم المقبل، كان على رأسها هازارد، وبول بوغبا نجم مانشستر يونايتد، وكاليدو كوليبالي مدافع نابولي، وكيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان.