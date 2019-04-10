على خطى والده...ابن رونالدينيو يوقع أول عقد احترافي له (فيديو)

وقع جواو منديز، ابن النجم البرازيلي السابق رونالدينيو، على عقد مدته 5 سنوات مع نادي كروزيرو البرازيلي.

يسير منديز على خطى والده في عالم كرة القدم بعد توقيعه لعقد جديد تم فيه ترفيعه إلى الفريق الأول في نادي كروزيرو البرازيلي.

ويتميز مينديز بمهارات فنية عالية، وقدرة على اللعب في عدة مراكز، وسرعة، وقدرة مميزة على إنهاء الهجمات، وفقا لتصرح المدير الفني للنادي، بحسب ما نقلت صحيفة "Mirror" البريطانية.

وتحدث أماريلدو ريبيريو، المدير الفني لكروزيرو، قائلا: "إنه لاعب طويل القامة، لديه مهارة فنية عالية. ويمكنه اللعب في مركز المهاجم الصريح أو المهاجم الثاني. وحتى مع طول قامته، يتمتع بالسرعة وقدرة ممتازة على إنهاء الهجمات".