بالفيديو... أهداف مباراة الأهلي والمقاصة (2-1) في الدوري المصري

حقق الأهلي فوزا بهدفين مقابل هدف على مصر للمقاصة في الجولة 28 من الدوري المصري.

أحرز هدفي الأهلي حمدي فتحي ووليد أزارو في الدقيقتين 25 و82، بينما سجل هدف المقاصة جون أنطوي في الدقيقة 94.

بهذه النتيجة، تصدر الأهلي جدول الترتيب برصيد 58 نقطة، بفارق نقطة عن الزمالك المتبقي له مباراة.