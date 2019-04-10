بالفيديو... أهداف مباراة مانشستر يونايتد وبرشلونة (0-1) في دوري الأبطال

حقق برشلونة الفوز على مضيفه مانشستر يونايتد بهدف دون رد في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال.

أحرز لوك شاو هدف المباراة بالخطأ في مرماه في الدقيقة 12.

وتقام مباراة الإياب على ملعب كامب نو يوم الثلاثاء المقبل، ويحتاج برشلونة لتفادي الخسارة حتى يتأهل لنصف النهائي.