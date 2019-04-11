تعليقات عنصرية ضد محمد صلاح تمنع مشجعين من حضور مباراة في براغ

ذكرت محطة "سكاي سبورتس" أن ثلاثة من مشجعي تشيلسي مُنعوا من دخول استاد إيدن معقل سلافيا براغ اليوم الخميس لحضور مباراة بذهاب دور الثمانية بالدوري الأوروبي لكرة القدم بعد مزاعم نشر تعليقات عنصرية ضد محمد صلاح مهاجم ليفربول عبر مواقع التواصل الاجتماعي على الإنترنت.

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وحسب "رويترز" قال تشيلسي، الذي سيواجه المتصدر ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز في أنفيلد يوم الأحد، في بيان عبر موقعه على الانترنت إنه يدين أي تصرف يدعو للتمييز.

وأضاف "وجد تشيلسي كل أشكال التمييز البغيضة ومع العثور على أدلة واضحة لتورط أشخاص يحملون تذاكر موسمية لمباريات تشيلسي أو أعضاء بالنادي في هذه التصرفات سنتخذ أقوى الاجراءات ضدهم".

وتابع "هؤلاء الأفراد يجلبون العار لغالبية مشجعي تشيلسي الذين لن يتسامحون معهم".