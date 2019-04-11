تعليقات عنصرية ضد محمد صلاح تمنع مشجعين من حضور مباراة في براغ

وأضاف "وجد تشيلسي كل أشكال التمييز البغيضة ومع العثور على أدلة واضحة لتورط أشخاص يحملون تذاكر موسمية لمباريات تشيلسي أو أعضاء بالنادي في هذه التصرفات سنتخذ أقوى الاجراءات ضدهم".
وتابع "هؤلاء الأفراد يجلبون العار لغالبية مشجعي تشيلسي الذين لن يتسامحون معهم".
Touching down like @_OlivierGiroud_! 😎
The Blues have arrived in Czech Republic… #SLACHE pic.twitter.com/PYIVCV8ajx
— Chelsea FC (@ChelseaFC) April 10, 2019
ولعب صلاح في تشيلسي ثم قضى فترة في ايطاليا مع فيورنتينا وروما قبل العودة إلى انجلترا عبر ليفربول.
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