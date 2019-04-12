هل يخوض ميسي لقاء العودة أمام مانشستر يونايتد

غاب الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب وقائد برشلونة الإسباني، عن تدريب فريقه بعد أن تعرض لإصابة قوية في الأنف، خلال مواجهة مانشستر يونايتد الإنجليزي، الأربعاء الماضي، في مباراة ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وبحسب موقع "ماتش.رو"، أن الفحص الطبي الذي خضع له ميسي، أظهر عدم معاناة اللاعب من إصابة خطيرة، مشيرا إلى أنه يستطيع المشاركة في مباراة فريقه المقبلة أمام مانشستر يونايتد على ملعب "كامب نو" بإسبانيا.

© REUTERS / Lee Smith شاهد... ميسي ينزف بعد تعرضه لضربة قوية

واصطدم مدافع اليونايتد كريس سمولينغ، بوجه ميسي أثناء التحام عنيف بينهما، ما اضطر النجم الأرجنتيني للخروج من ملعب المباراة بعد دقائق قليلة على خلفية حدوث نزيف من أنفه.

وصرح لويس سواريز، مدرب برشلونة، بعد المباراة، قائلا: "ميسي لم يشعر براحة بعد إصابته في الوجه، سيخضع للكشف لنرى مدى الإصابة فقد كانت قوية وتركت كدمة كبيرة".

وتعيد إصابة ميسي إلى الأذهان، لإصابة التي تعرض لها عام 2017 في مباراة الكلاسيكو وسالت دماؤه واضطر إلى إكمال اللقاء والمناديل في فمه حتى حسمه بنتيجة 3-2.

وحقق برشلونة الفوز على مضيفه مانشستر يونايتد بهدف دون رد في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال.

وأحرز لوك شاو هدف المباراة بالخطأ في مرماه في الدقيقة 12.

بالفيديو… أهداف مباراة مانشستر يونايتد وبرشلونة (0-1) في دوري الأبطال

وتقام مباراة الإياب يوم الثلاثاء المقبل، ويحتاج برشلونة لتفادي الخسارة حتى يتأهل لنصف النهائي.