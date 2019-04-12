أرسنال يحقق في إساءة عنصرية مزعومة تجاه لاعب نابولي (فيديو)

فتح أرسنال تحقيقا في إساءة عنصرية تعرض لها كاليدو كوليبالي مدافع نابولي في مباراة الفريقين الليلة الماضية في ذهاب دور الثمانية للدوري الأوروبي لكرة القدم. وانتشر مقطع فيديو على تطبيق "سناب شات" بعد المباراة تضمن توجيه أحد المشجعين إساءة عنصرية بصوت مسموع تجاه اللاعب السنغالي.

وقال متحدث باسم الفريق اللندني "ندين بشدة استخدام أي لغة عنصرية. بدأنا تحقيقا لمعرفة الجاني. وفقا لـ "رويترز".

"لا نتهاون إطلاقا في هذا الخصوص. أي شخص يتصرف بهذا الشكل غير مرحب به في أرسنال وسيتم منعه من حضور المباريات".

وأضاف "هناك تنوع كبير بين جمهور الفريق الذي يعتبر جزءا من أسرة أرسنال. هذه الأحداث نادرة الحدوث في استاد الإمارات".

وأصبح كوليبالي رمزا لمعركة في مواجهة العنصرية في كرة القدم الإيطالية بعد أن تعرض لإساءات عنصرية من بعض مشجعي انترناسيونالي في إحدى مباريات دوري الدرجة الأولى الإيطالي في ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

وفي واقعة أخرى أمس الخميس مُنع ثلاثة من مشجعي تشيلسي من دخول الملعب لمشاهدة مواجهة فريقهم على ملعب سلافيا براغ في الدوري الأوروبي بعد هتافات عنصرية مزعومة استهدفت المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول على وسائل التواصل الاجتماعي.