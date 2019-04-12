بالفيديو... أهداف مبارة الأهلي والهلال في الدوري السعودي (0-1)

بهدف نظيف، استطاع الهلال السعودي اقتناص الفوز من فريق الأهلي، ضمن منافسات الدوري السعودي.

وأحرز هدف الهلال ألبرتو بوتيا، بمساعدة محمد إبراهيم كنو في أسفل وسط المرمى.

الدوري السعودي | الهلال 1 — 0 الاهلي | نواف العابد يتلاعب في لاعبين الاهلي و هدف قوميز ملغي #الهلال_الاهلي pic.twitter.com/4VBv19lGmY — abdulrahman 🇸🇦. (@ur_8x) April 12, 2019

ويتصدر بذلك الهلال قائمة الدوري السعودي "دوري محمد بن سلمان"، وبشكل مؤقت، حيث وصلت نقاطه إلى 63 نقطة، أما الأهلي فعدد نقاطه 46 نقطة.

وأقيمت المباراة بين الفريقين على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية.

وكان الهلال قد فاز في مباراة الذهاب بـ4 أهداف مقابل 3 أمام الأهلي.