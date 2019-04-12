بالفيديو... أهداف مبارة الأهلي والهلال في الدوري السعودي (0-1)

وأحرز هدف الهلال ألبرتو بوتيا، بمساعدة محمد إبراهيم كنو في أسفل وسط المرمى.
الدوري السعودي | الهلال 1 — 0 الاهلي | نواف العابد يتلاعب في لاعبين الاهلي و هدف قوميز ملغي #الهلال_الاهلي pic.twitter.com/4VBv19lGmY— abdulrahman 🇸🇦. (@ur_8x) April 12, 2019
ويتصدر بذلك الهلال قائمة الدوري السعودي "دوري محمد بن سلمان"، وبشكل مؤقت، حيث وصلت نقاطه إلى 63 نقطة، أما الأهلي فعدد نقاطه 46 نقطة.
وأقيمت المباراة بين الفريقين على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية.
📸 هكذا هي الأجواء في "الجوهرة" قبل بداية لقاء #الأهلي_الهلال ⚽️#الهلال 💙 pic.twitter.com/hfl30PC4qh— نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) April 12, 2019
وكان الهلال قد فاز في مباراة الذهاب بـ4 أهداف مقابل 3 أمام الأهلي.
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