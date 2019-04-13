بعد أن تسبب له بإصابة دامية... سمولينغ يكشف ماذا قال له ميسي عقب المباراة

ووفقا لصحيفة "ذا صن"، قال سمولينغ: "أبلغت ميسي أن الضربة غير مقصودة، وهو أبلغني أنه يعرف ذلك".
وأضاف سمولينغ "من الرائع أن تخوض معركة على الملعب ثم تجد احتراما كاملا بعد المباراة لأنك في نهاية المطاف تحاول أن تفعل ما بوسعك وتستمتع بالمباراة".
وكان سمولينغ، الذي يلعب في مركز قلب الدفاع في مانشستر يونايتد، قد احتك بقوة مع ميسي أثناء الصراع على كرة مشتركة، وتسبب بإسالة دماء الأخير من الأنف والعين بعد أن ارتطمت يده بوجه اللاعب الأرجنتيني في المباراة التي انتهت بفوز برشلونة بهدف نظيف.
يذكر أن مباراة الإياب تقام على ملعب كامب نو، يوم الثلاثاء المقبل.
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