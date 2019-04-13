بعد أن تسبب له بإصابة دامية... سمولينغ يكشف ماذا قال له ميسي عقب المباراة

كشف مدافع مانشستر يونايتد، كريس سمولينغ، عن حديثه مع نجم برشلونة ليونيل ميسي عقب مواجهة الفريقين في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال، والتي شهدت تسبب الأول في إصابة دامية لعين وأنف النجم الأرجنتيني.

ووفقا لصحيفة "ذا صن"، قال سمولينغ: "أبلغت ميسي أن الضربة غير مقصودة، وهو أبلغني أنه يعرف ذلك".

© REUTERS / LEE SMITH برشلونة يعود من أولد ترافورد بالانتصار

وأضاف اللاعب "تحدثت إليه عقب المباراة، ولم أكن أدري في ذلك الوقت أنني تسببت بكل هذا. تحدثنا بعد المباراة ثم تصافحنا".

وأضاف سمولينغ "من الرائع أن تخوض معركة على الملعب ثم تجد احتراما كاملا بعد المباراة لأنك في نهاية المطاف تحاول أن تفعل ما بوسعك وتستمتع بالمباراة".

وكان سمولينغ، الذي يلعب في مركز قلب الدفاع في مانشستر يونايتد، قد احتك بقوة مع ميسي أثناء الصراع على كرة مشتركة، وتسبب بإسالة دماء الأخير من الأنف والعين بعد أن ارتطمت يده بوجه اللاعب الأرجنتيني في المباراة التي انتهت بفوز برشلونة بهدف نظيف.

يذكر أن مباراة الإياب تقام على ملعب كامب نو، يوم الثلاثاء المقبل.