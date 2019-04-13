تركي آل الشيخ يوجه رسالتين إلى النادي الأهلي عقب خروجه من دوري أبطال أفريقيا

وجه تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، رسالة إلى النادي الأهلي عقب خروجه من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وقال آل الشيخ على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي، "فيسبوك" "هاردلك قدر الله وما شاء فعل".

ثم كتب آل الشيخ منشورا آخر، عن مباراة الأهلي القادمة في الدوري المصري مع فريق بيراميدز، الذي يملكه تركي آل الشيخ، وقال إن الأهلى سيفوز على بيراميدز وإن عبد الله السعيد لاعب "بيراميدز" سيكون الأسوأ في المباراة.

بهدف وحيد، أنهى فريق الأهلي المصري، مباراته ضد فريق صن داونز الجنوب أفريقي.

وأحرز الهدف الوحيد للمباراة، لاعب الأهلي وليد أزارو في الدقيقة 67.

وسجل جونيو أجاي هدفا في بداية الشوط الثاني، إلا أن الحكم ألغاه، رغم عدم وجود تسلل كما أظهرت إعادة لقطات الهدف.

وكان الأهلي يحتاج إلى إحراز 6 أهداف لكي يصعد للدور التالي.

والتقى الفريقان ضمن إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، وخسر الأهلي مباراة الذهاب بخماسية نظيفة، اعتبرت من الهزائم الثقيلة التي يتلقاها الفريق المصري في تاريخه.