قرار حاسم من فيفا لمواجهة العنصرية في الملاعب

أصدر جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، السبت، بيانا تذكر فيه بحزن "سلسلة الأحداث العنصرية التي وقعت مؤخرا في كرة القدم"، وأظهر قوة كبيرة في إعلان أنه "يجب القضاء عليها نهائيا".

وأوضح إنفانتينو، في بيانه، "لقد كان محزنا للغاية رؤية سلسلة من الأحداث العنصرية خلال الأيام الأخيرة. فحقيقة هذا أمر غير مقبول. فالعنصرية ليس لها أي مكان في كرة القدم ولا في المجتمع أيضا"، وفقا لصحيفة نيويورك تايمز.

وأضاف "الفيفا في صف برينس جوانو (لاعب أميان) وكاليدو كوليبالي (لاعب نابولي) ورحيم ستيرلينج (لاعب مانشستر سيتي) وداني روز (لاعب توتنهام) وفي صف أي لاعب أو مدرب أو مشجع أو أي شارك في مباراة لكرة القدم وعانى من العنصرية سواء على المستوى الاحترافي أو الترفيهي. يجب القضاء على العنصرية نهائيا".

FIFA FIGHTS RACISM — The head of world soccer’s governing body says, “We will not hesitate to do everything in our power to eradicate racism, and any other form of discrimination, from football.” https://t.co/dQijjE8Q5u — WSVN 7 News (@wsvn) ١٣ أبريل ٢٠١٩

وأكد رئيس الفيفا "لقد أدخلنا في مسابقاتنا ما يسمى بـ(الإجراء ذي الثلاث خطوات) والذي يسمح للحكام بإلغاء المباراة حال حدوث حالات تمييز أو عنصرية".