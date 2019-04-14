محمد صلاح يكشف سر احتفاله الغريب بهدفه في تشيلسي

كشف محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي، سر احتفاله بهدفه في مرمى تشيلسي خلال مواجهة الفريقين في الدوري الإنجليزي.

احتفل محمد صلاح، بطريقة جديدة عقب تسجيله الهدف الثاني لليفربول أمام ضيفه تشيلسي، في قمة مباريات الجولة 34 من المسابقة.

وأثارت طريقة احتفال صلاح الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وقال اللاعب لشبكة "سكاي سبورتس" عقب المباراة: "لم أفكر. فقط شعرت برغبتي في أن أسدد بكل قوة وكنت محظوظا قليلا بأن الكرة دخلت الشباك بهذه الطريقة".

وتابع صلاح "أنا أحب اليوجا، والاحتفال جاء إلى ذهني بشكل مفاجئ لم أفكر بشأنه".

بهذا الهدف رفع محمد صلاح رصيده إلى 19 هدفاً، محتلاً صدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بالتساوي مع سيرجيو أغويرو نجم مانشستر سيتي.

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 85 نقطة، متقدما بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي المتبقي له مباراة.