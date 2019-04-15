ما معنى "وضعية الشجرة" التي نفذها محمد صلاح احتفالا بهدفه في مرمى تشيلسي

احتفل النجم المصري محمد صلاح بطريقة غير اعتيادية، بالهدف الصاروخي الذي سجله في مرمى فريق تشيلسي بالدوري الإنجليزي، مساء الأحد، في المباراة التي انتهت بفوز فريقه بهدفين مقابل لا شيء.

وقال صلاح، عن الهدف الذي سجله: "لم أفكر، أنا فقط أشعر. عادة ما أسدد بوجه قدمي الداخلي، لكن بسبب بعد المسافة سددت بقوة بوجه قدمي الخارجي. لقد كنت محظوظا عندما سكنت الكرة الشباك بهذه الطريقة".

وحول طريقة احتفاله بالهدف باتخاذ وضعية "الشجرة"، قال صلاح، في مقابلة مع قناة "سكاي سبورتس": "أنا رجل يوغا، أمارس اليوغا، وفكرت في أن أحتفل بهذه الطريقة".

Mohamed Salah's goal-of-the-season contender secured a crucial 2-0 victory over Chelsea as Liverpool roared back to the top of the Premier League at a jubilant Anfield. — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) April 14, 2019

وتعد وضعية "فريكساسانا"، وهي كلمة هندية معناها "وضعية الشجرة"، واحدة من الحركات الأساسية في تمارين "اليوغا"، وتساعد في تحسين توازن الجسم وتعزيز التركيز، وتقوية عضلات القدم والساق والفخذ والعمود الفقري، وإطالة عضلات الفخذ والصدر والأكتاف، وتخفيف آلام عرق النسا ومعالجة القدم المسطحة، بحسب دورية "يوغا جورنال".

ورفع صلاح رصيد أهدافه في الدوري الإنجليزي هذا الموسم إلى 19 هدفا، متساويا مع سيرجيو أغويرو لاعب مانشستر سيتي في سباق هداف البطولة.

كما فاز صلاح بلقب أفضل لاعب في مباراة ليفربول وتشيلسي، التي وضعت فريقه صدارة الدوري.