إحصائية جديدة تثبت تفوق ميسي بالضعف على رونالدو (فيديو)

أثبتت إحصائية جديدة، بشأن المنافسة الشرسة بين الأرجنتيني ليونيل ميسي، ساحر برشلونة، والبرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس، خلال السنوات الماضية، تفوقا كاسحا للأول.

ووفقا لموقع "هو سكورد"، أظهرت إحصائية بشأن أكثر اللاعبين في العالم حصولًا على جائزة "رجل المباراة"، منذ موسم 2010/2011 وحتى الآن.

Most Man of the Match Awards Won in Europe since 2010

Messi vs Ronaldo vs Hazard vs Ibrahimovic vs Neymar vs Bale…etc



Source: https://t.co/SsuQqbzeEO

Full Video: https://t.co/wkda3NYxmC pic.twitter.com/Mp0WpHNbHa — Internet Reacts (@ReactsInternet) April 8, 2019

وأوضحت الإحصائية تفوق ميسي الكاسح على منافسيه من اللاعبين وعلى رأسهم رونالدو، بفارق كبير للغاية يقترب من الضعف.

وحصل ميسي على جائزة أفضل لاعب في المباراة 255 مرة، بينما توج بها رونالدو برصيد 125 مرة.