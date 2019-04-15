إحصائية جديدة تثبت تفوق ميسي بالضعف على رونالدو (فيديو)

ووفقا لموقع "هو سكورد"، أظهرت إحصائية بشأن أكثر اللاعبين في العالم حصولًا على جائزة "رجل المباراة"، منذ موسم 2010/2011 وحتى الآن.
Most Man of the Match Awards Won in Europe since 2010— Internet Reacts (@ReactsInternet) April 8, 2019
Messi vs Ronaldo vs Hazard vs Ibrahimovic vs Neymar vs Bale…etc
Source: https://t.co/SsuQqbzeEO
Full Video: https://t.co/wkda3NYxmC pic.twitter.com/Mp0WpHNbHa
وأوضحت الإحصائية تفوق ميسي الكاسح على منافسيه من اللاعبين وعلى رأسهم رونالدو، بفارق كبير للغاية يقترب من الضعف.
وحصل ميسي على جائزة أفضل لاعب في المباراة 255 مرة، بينما توج بها رونالدو برصيد 125 مرة.
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