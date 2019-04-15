"فيفا" يوقف رئيس الاتحاد البرازيلي السابق مدى الحياة

ووفقا لما ذكرته "فرانس 24"، كان مارين صاحب الـ86 عاما، من الشخصيات الرئيسية في الفضيحة الكبرى التي هزت كرة القدم العالمية وعصفت بالاتحاد الدولي "فيفا" منذ 2015.
وأوضحت لجنة الأخلاقيات في "الفيفا"، أن مارين شارك في العديد من مخططات الرشوة، كما فرض الاتحاد الدولي على مارين غرامة قدرها مليون دولار.
مارين من ضمن 42 مسؤولا ومديرا تسويقيا متهمين بدءا من عام 2015 من جانب القضاء الأمريكي، بفضائح فساد.
وأدت الفضائح للإطاحة برؤوس كبيرة في فيفا، على رأسها بلاتر الذي تولى رئاسة الاتحاد لمدة 17 عاما.
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