"فيفا" يوقف رئيس الاتحاد البرازيلي السابق مدى الحياة

أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قرارا بإيقاف الرئيس السابق للاتحاد البرازيلي، جوزيه ماريا مارين، لمدى الحياة بعد إدانته بالفساد.

ووفقا لما ذكرته "فرانس 24"، كان مارين صاحب الـ86 عاما، من الشخصيات الرئيسية في الفضيحة الكبرى التي هزت كرة القدم العالمية وعصفت بالاتحاد الدولي "فيفا" منذ 2015.

© Sputnik . Alexander Vilf قرار حاسم من فيفا لمواجهة العنصرية في الملاعب

وسبق أن صدر بحق مارين حكما بالسجن لمدة أربعة أعوام في أحد السجون الأمريكية بعد أن أدانته محكمة في نيويورك في ما يتعلق بحوالي 6.6 مليون دولار رشوة من شركات التسويق الرياضي في مقابل الحصول على عقود لبث البطولات الكبرى.

وأوضحت لجنة الأخلاقيات في "الفيفا"، أن مارين شارك في العديد من مخططات الرشوة، كما فرض الاتحاد الدولي على مارين غرامة قدرها مليون دولار.

مارين من ضمن 42 مسؤولا ومديرا تسويقيا متهمين بدءا من عام 2015 من جانب القضاء الأمريكي، بفضائح فساد.

وأدت الفضائح للإطاحة برؤوس كبيرة في فيفا، على رأسها بلاتر الذي تولى رئاسة الاتحاد لمدة 17 عاما.