بالفيديو... أهداف مباراة ريال مدريد وليغانيس (1-1) في الدوري الإسباني

سقط ريال مدريد في فخ التعادل بهدف لكل فريق أمام مضيفه ليغانيس في الجولة 32 من الدوري الإسباني.

تقدم أصحاب الأرض في الدقيقة 45 عن طريق جوناثان سيلفا، وتعادل كريم بنزيمة في الدقيقة 51.

بهذه النتيجة، يحتل ريال مدريد المركز الثالث برصيد 61 نقطة، بفارق 13 نقطة عن برشلونة المتصدر، و4 نقاط عن أتليتكو مدريد الوصيف.