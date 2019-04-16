تركي آل الشيخ بصدد إلغاء البطولة العربية للأندية "كأس زايد"

وأشارت شبكة "بي إن سبورت" القطرية، في تغريدة لها على موقع "تويتر"، إلى أن الاتحاد العربي بصدد إلغاء البطولة العربية طبقا لمصادرها دون ذكر أي تفاصيل أخرى.

وكتب الحساب الرسمي لشبكة بي إن سبورت الإخبارية: "مصادر beIN SPORTS: الاتحاد العربي لكرة القدم بصدد إلغاء البطولة العربية للأندية".

مصادر beIN SPORTS: الاتحاد العربي لكرة القدم بصدد إلغاء البطولة العربية للأندية — beINSPORTS الإخبارية (@beINSPORTS_news) ١٥ أبريل ٢٠١٩

وشهدت البطولة العربية 2018-2019 زيادة قوية في الجوائز المالية، وهو الأمر، حيث يحصل صاحب المركز الأول على 6 مليون دولار، أما صاحب المركز الثاني فسيتقاضى 2.5 مليون دولار، كما ستصرف مكافأة لكل فريق يشارك في البطولة العربية 2018-2019 تزيد تدريجيًا بتقدمه في المسابقة.