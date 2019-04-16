محمد صلاح يحيي الذكرى الـ 30 لكارثة هليزبره (فيديو)

أحيا النجم اللاعب الدولي المصري محمد صلاح، أيقونة نادي ليفربول الإنجليزي، ذكرى وفاة 96 مشجعا للريدز، والذين لقوا حتفهم في كارثة هيلزبرة عام 1989.

ونشر محمد صلاح عبر حسابه بموقع "تويتر"، فيديو يظهر فيه مع لاعبي ليفربول وتشيلسي يقفون دقيقة صمت قبل انطلاق المباراة التى جمعتهما، مساء الأحد 14 أبريل / نيسان، وقد كتب على الفيديو 96 إشارة إلى عدد الضحايا.

وشارك صلاح مع نجوم فريق ليفربول، الإثنين، إلى جانب المدرب الألماني يورغن كلوب في تأبين مشجعي الريدز.



Earlier today, the Liverpool first-team, Women's and Academy squads paid their respects to the 96 children, women and men who died at Hillsborough by visiting the memorial at Anfield. pic.twitter.com/RqwWn23AzY — Liverpool FC (@LFC) ١٥ أبريل ٢٠١٩

ووافق أمس الإثنين 15 أبريل مرور 30 عاما على وفاة 96 من الرجال والنساء والأطفال، جراء حادث تدافع قبل مباراة في الدور قبل النهائي لبطولة كأس الاتحاد الانجليزي بين ليفربول ونوتنجهام فوريست في استاد هيلزبرة.

محمد صلاح قاد فريقه مساء الأحد، للفوز بثنائية نظيفة على تشيلسي، ليواصل الريدز صدارة البريميرليج برصيد 85 نقطة.

كما رفع محمد صلاح رصيده من الأهداف هذا الموسم إلى 19 هدفا بالتساوى مع سيرخيو أجويرو مهاجم مانشستر سيتي، حيث يتصدر الثنائي قائمة هدافي المسابقة.