بعد مفاجأة "الجوهرة"... وعد مشروط من الوليد بن طلال

وعد الأمير الوليد بن طلال، رجل الأعمال السعودي، لاعبي نادي الهلال السعودي، بمكافأة في حال فوزهم ببطولة "كأس زايد للأندية الأبطال".

والوليد عضو شرف بنادي الهلال، وكتب على حسابه الرسمي على "تويتر": "أبارك للجماهير الهلالية الفوز والتأهل لنهائي كأس زايد للأندية الأبطال وحظ أوفر لجماهير النادي الأهلي".

ابارك للجماهير الهلالية الفوز والتأهل لنهائي #كأس_زايد_للأندية_الأبطال



وحظ أوفر لجماهير النادي @ALAHLI_FC



وأعد اللاعبين والجهاز الفني والإداري بمكافأة في حال الفوز بكأس البطولة.#الهلال @Alhilal_FC — الوليد بن طلال (@Alwaleed_Talal) April 15, 2019

​وهنأ الوليد بن طلال جماهير النادي الهلالي بعد الفوز على النادي الأهلي السعودي بركلات الجزاء الترجيحية والعبور إلى نهائي كأس زايد للأندية العربية للأبطال.

​وانتهى الوقت الأصلي لمباراة الإياب التي أقيمت على ملعب "الجوهرة المشعة" بمدينة جدة السعودية، بهدف دون رد لمصلحة الأهلي، وهي نفس النتيجة التي آلت إليها مباراة الذهاب لمصلحة الهلال، ليلجأ الفريقان لركلات الترجيح، والتي حسمت في النهاية لصالح الهلال بنتيجة (3-2).

وأضاف الوليد في تغريدته: أعد اللاعبين والجهاز الفني والإداري في نادي الهلال بمكافأة في حال الفوز بكأس البطولة.

✈️ تغادر —بعد قليل- بعثة #الهلال متوجهةً إلى مدينة العين الإماراتية؛ تأهبًا لخوض نهائي بطولة كأس زايد للأندية الأبطال أمام النجم الساحلي التونسي مساء الخميس المقبل 💙 pic.twitter.com/XDxllzzddw — نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) April 15, 2019

​وسيواجه نادي الهلال، فريق النجم الساحلي التونسي في نهائي البطولة العربية، يوم الخميس المقبل، على ملعب هزاع بن زايد في مدينة العين الإماراتية.