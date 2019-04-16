بعد ضجة الرجاء... جمهور الوداد المغربي يبدع أغنية جديدة تنتقد الواقع (فيديو)

بعد الضجة التي أحدثتها أغنية فريق الرجاء البيضاوي التي حملت عنوان "في بلادي ظلموني"، أطلق جمهور نادي الوداد البيضاوي المغربي لكرة القدم، أغنية جديدة له بعنوان "قلب حزين" تنتقد الأوضاع في البلاد.

جاء ذلك في مقطع فيديو نشر، أمس الاثنين، في القناة الرسمية "لألترا وينرز"(ألتراس) الجمهور المشجع لفريق الوداد الرياضي البيضاوي.

ويعتبر فريقا الوداد والرجاء من أبرز فرق كرة القدم في المغرب، حيث تعتبر المباراة بينها الديربي الأبرز في بطولة الدوري المغربي.

وتبدأ أغنية الوداد بـ"يا قلب حزين، يبكي على سنين يا لي ضاعت مني، المستقبل فين".

ومن بين كلماتها "تانا اجتهدت وقريت بغيت نخدم ما لقيت، بلادي ما عطاتنيش تعطي للبراني" (اجتهدت وتابعت دراستي، وأردت أن أعمل ولم أجد، بلادي لم تعطني، أعطت للأجانب فقط).

وانتقدت الأغنية بعض المظاهر بالبلاد، مثل "أنا مانيش أليز في بلاد الشفارة" (أنا لست مرتاحا في بلاد اللصوص).

ومن بين الكلمات أيضا "عييت ما نصبر (تعبت بالصبر)، جيت (جئت) اليوم نحكي في السطور، وربي رزقنا بجوج (اثنين) بحور وكلشي (الكل) كيتصدر (يتم تصديره)، والشعب عايش مقهور، السبيتارات (المستشفيات) مراض (مريضو) كلشي ولا بريفي (الكل أصبح خاصا)، ووفيق (فق) يا المسؤول الجونيس (الشباب) كاع حركات (هاجروا بطريقة غير نظامية).

وبحسب باحثين مغاربة، فإن جماهير الفرق المغربية بدأت ترفع شعارات وأغاني تحمل رسائل سياسية، بسبب تراجع أدوار الأحزاب والنقابات والجمعيات في الساحة السياسية.

وكان الوداد تأهل للمربع الذهبي من دوري أبطال أفريقيا بعد فوزه بخماسية نظيفة على حوريا الغيني في إياب دور الثمانية لدوري أبطال أفريقيا.

وكانت مباراة الذهاب انتهت بين الفريقين بالتعادل سلبا ليتفوق الوداد 5-صفر في مجموع اللقاءين.