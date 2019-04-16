إحصائية جديدة تثير ضيق جماهير ريال مدريد من زيدان

كشفت إحصائية حديثة، أرقاماً غير مرضية حققها ريال مدريد تحت قيادة زين الدين زيدان، عقب التعادل أمام ليغانيس بهدف لكل فريق في الدوري الإسباني.

ووفقا لموقع "Opta"، استقبلت شباك النادي الملكي تحت قيادة زيدان، معدل 1.5 هدف في المباراة الواحدة.

هذا المعدل أعلى مما كان عليه الحال في عهد المدربين جولين لوبيتيغي، وسانتياغو سولاري، اللذان دربا ريال مدريد هذا الموسم قبل الإقالة.

1,5 — @realmadrid memiliki rataan kebobolan lebih banyak dibawah Zidane musim ini (1,5 per pertandingan) dibanding dibawah asuhan Solari (1,05) dan Lopetegui (1,4). Sering. pic.twitter.com/jnjnZSbJ0T — OptaJaya (@OptaJaya) April 16, 2019

شباك الملكي اهتزت تحت قيادة لوبيتيغي بـ1.4 هدف في المباراة الواحدة كمعدل متوسط، بينما كان معدل سولاري الأفضل بين الثلاثة، إذ استقبلت شباك الميرينغي في عهده 1.05 هدف فقط في المباراة الواحدة.

يذكر أن ريال مدريد أعاد زيدان لتدريب الفريق في مارس/ آذار، عقب التعرض لنتائج سيئة خلال الموسم.