بالفيديو... ملخص وأهداف مباراة آياكس × يوفنتوس في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا (2 - 1)

فاز فريق آياكس الهولندي على نظيره فريق يوفنتوس الإيطالي (2 - 1) في في المباراة، التي جمعتهما، اليوم الثلاثاء 16 أبريل / نيسان، بدور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويتأهل بذلك فريق آياكس الهولندي إلى دور نصف النهائي لدوري أبطال أوروبا.

وحل آياكس ضيفا على نظيره الإيطالي، بعدما انتهت مباراة الذهاب في معقل آياكس بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

وافتتح النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، التسجيل ليوفنتوس بهدف في الدقيقة 28 من رأسية، بعد كرة ركنية لعبها ميراليم بينايتش، بينما تعادل فان دي بيك لأياكس في الدقيقة 34، لينتهي الشوط الأول بالتعادل (1-1).

وفي الشوط الثاني نجح ماتياس دي ليخت في تسجيل هدف الفوز لأياكس في الدقيقة 67.