مسؤول مصري يكشف عن عرض كويتي لضم محمد صلاح (فيديو)

كشف الدكتور شريف حبيب، محافظ بني سويف، ورئيس شركة "المقاولون العرب" السابق، أن ناديا كويتيا عرض ضم النجم محمد صلاح.

وقال في تصريحات لقناة "صدى البلد" المصرية، إن "ناديا كويتيا طلب ضم صلاح، وعرض ضعف المبلغ الذي سيدفعه بازل السويسري، والبالغ حينها مليونا يورو".

ورفض حبيب الكشف عن اسم النادي الكويتي، معقبًا: "أبلغت مسؤولي النادي الكويتي أن هدفنا احتراف محمد صلاح في أوروبا، واعتذرت لهم عن عدم قبول العرض".

وأشار إلى أن عقد احتراف محمد صلاح في بازل السويسري استغرق 8 ساعات لتجهيزه ووضع بنوده.

وأضاف أن نادي ليفربول الإنجليزي، أصبح مثل منتخب مصر لدى الجماهير بسبب وجود محمد صلاح ضمن صفوفه.

وفيما يخص اللاعب المصري المحترف في أرسنال الإنجليزي، محمد النني، قال شريف حبيب إن النني يحتاج دعما واهتمام أكبر من الإعلام.

وقال شريف: "يجب على الإعلام أن يدعم ويهتم بمحمد النني بشكل أكبر".

وأكمل: "أعطيت بعض النصائح داخل الملعب لمحمد النني عندما كان لاعبا في بازل لكي يحترف في الدوري الإنجليزي، وبالفعل رحل إلى هناك بعد ذلك".