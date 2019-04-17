مجلة "تايم" الأمريكية تضع محمد صلاح ضمن أكثر 100 شخصية مؤثرة في العالم

اختارت مجلة "تايم" الأمريكية، اللاعب المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، ضمن أكثر 100 شخصية مؤثرة في الجماهير عبر العالم.

ووضعت المجلة صلاح ضمن قسم "العمالقة"، إلى جانب 15 شخصية أخرى من بينهم ليبرون جايمس، مارك زوكربيرغ، أليكس مورجان، ريان ميرفي، تايجر وودز وغيرهم.

.@iamjohnoliver: "@MoSalah is a better human being than he is a football player. And he’s one of the best football players in the world" #TIME100 https://t.co/qHTDgMBRsv pic.twitter.com/BEl6JM4Cxh — TIME (@TIME) April 17, 2019

وأوضحت المجلة في تقريرها، أن جماهير كرة القدم من المسلمين وفي الشرق الأوسط، وكذلك بإنجلترا يعتبرون محمد صلاح بمثابة القدوة بالنسبة لهم.

وسبق لمحمد صلاح الفوز بجائزة هداف الدوري الإنجليزي في الموسم الماضي، كما يتربع على صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الموسم الجاري مناصفة مع سيرجيو أجويرو.