بسبب خلافات مع يورغن كلوب... محمد صلاح يطلب الرحيل عن ليفربول

زعمت صحيفة "آس" الإسبانية أن محمد صلاح، نجم ليفربول، طلب الرحيل عن الفريق في نهاية الموسم الجاري بسبب خلافات مع يورغن كلوب، مدرب الفريق.

ووفقا للصحيفة، دخل محمد صلاح في نقاش قوي مع كلوب، مدرب ليفربول، أدى في النهاية إلى غضب صلاح وطلبه الرحيل عن صفوف الفريق.

© REUTERS / PHIL NOBLE مجلة "تايم" الأمريكية تضع محمد صلاح ضمن أكثر 100 شخصية مؤثرة في العالم

وأشارت الصحيفة إلى أن طلب صلاح الرحيل، يفتح الباب مجددا لانتقاله إلى ريال مدريد

وتدخل مالك ليفربول لحل الأزمة، مع منح النجم المصري وعودا للسماح له بالرحيل حال إصراره على ذلك في نهاية الموسم.

وأوضحت الصحيفة أن محمد صلاح ليس ضمن أولويات زين الدين زيدان في ريال مدريد هذ الموسم، الذي يرغب في التعاقد مع السنغالي ساديو ماني.

يذكر أن محمد صلاح فاز بجائزتي هداف الدوري عن الموسم الماضي وأفضل لاعب في الموسم، كما خاض هذا الموسم 45 مباراة في مختلف البطولات مسجلا 22 هدفا.