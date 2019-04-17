بسبب خلافات مع يورغن كلوب... محمد صلاح يطلب الرحيل عن ليفربول

ووفقا للصحيفة، دخل محمد صلاح في نقاش قوي مع كلوب، مدرب ليفربول، أدى في النهاية إلى غضب صلاح وطلبه الرحيل عن صفوف الفريق.
وتدخل مالك ليفربول لحل الأزمة، مع منح النجم المصري وعودا للسماح له بالرحيل حال إصراره على ذلك في نهاية الموسم.
وأوضحت الصحيفة أن محمد صلاح ليس ضمن أولويات زين الدين زيدان في ريال مدريد هذ الموسم، الذي يرغب في التعاقد مع السنغالي ساديو ماني.
يذكر أن محمد صلاح فاز بجائزتي هداف الدوري عن الموسم الماضي وأفضل لاعب في الموسم، كما خاض هذا الموسم 45 مباراة في مختلف البطولات مسجلا 22 هدفا.
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