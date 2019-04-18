مدرب "ليفربول" يتحدث عن مواجهة "البارسا" وإيقاف ميسي: أشكر الرب

أبدى مدرب فريق "ليفربول" الإنجليزي لكرة القدم، يورغن كلوب، عدم انزعاجه بشأن مواجهة فريق "برشلونة"، في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

ووصل "ليفربول" إلى المربع الذهبي للموسم الثاني على التوالي، بعد فوزه على فريق "بورتو" البرتغالي بنتيجة (6-1)، في مجموع مباراتي ربع النهائي، بحسب موقع "جول".

© REUTERS / Phil Noble ليفربول يعبر بورتو برباعية ويضرب موعدا مع برشلونة في نصف نهائي دوري الأبطال

وصرح كلوب في المؤتمر الصحفي بعد المباراة، عند سؤاله عن كيفية إيقاف اللاعب الأرجنتيني، ليونيل ميسي، في الدور المقبل عندما يواجه برشلونة: "أشكر الرب لأنني لن أضطر للتفكير في هذا الشأن الليلة، أمامي بضع ليال قبل أن أقلق بشأن ميسي".

وتابع: "لم يتمكن أحد من إيقافه حتى اللحظة، ولكننا سنحاول، يتبقى لنا بعض المهام لإتمامها قبل هذه المواجهة".

وكان ليونيل ميسي ساهم في إقصاء "مانشستر يونايتد" في الليلة السابقة، بتسجيله هدفين، ليصل إلى نصف النهائي للمرة الأولى منذ 2015.