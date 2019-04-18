لقطة تجمع تركي آل الشيخ ومحمد بن زايد والوليد بن طلال... صفق فيها الآلاف (فيديو)

حازت لقطة جمعت بين ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ورئيس هيئة الترفيه السعودية، المستشار تركي آل الشيخ، والملياردير السعودي، الأمير الوليد بن طلال، اليوم الخميس، على تصفيق الآلاف.

وشارك الشيخ هزاع بن زايد، عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، اللقطة التي تجمع كلا من ابن زايد وآل الشيخ وابن طلال في منح كأس زايد الأبطال "البطولة العربية" لفريق النجم الساحلي التونسي، وسط هتافات الجماهير في استاد هزاع بن زايد في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وغرد ابن زايد مع الفيديو: "مبارك للنجم الساحلي التونسي الكأس، وأجمل التهاني للاتحاد العربي لكرة القدم برئاسة الصديق تركي آل الشيخ على التنظيم المتميز والإدارة الاحترافية لكأس زايد للأندية الأبطال، متمنين مزيدا من التقدم والنجاح للكرة الخليجية والعربية بما يعزز مكانتها وحضورها دوليا".

مبارك للنجم الساحلي التونسي الكأس وأجمل التهاني للاتحاد العربي لكرة القدم برئاسة الصديق تركي آل الشيخ على التنظيم المتميز والإدارة الاحترافية لكأس زايد للأندية الأبطال متمنين مزيدا من التقدم والنجاح للكرة الخليجية والعربية بما يعزز مكانتها وحضورها دولياpic.twitter.com/qcaNP4rQ4I — هزاع بن زايد (@HazzaBinZayed) April 18, 2019

​وتوج فريق النجم الساحلي التونسي، مساء اليوم الخميس، لأول مرة، بكأس زايد الأبطال "البطولة العربية"، بعدما فاز على الهلال السعودي، بهدفين مقابل هدف وحيد، في المباراة المقامة على استاد هزاع بن زايد في دولة الإمارات.

وافتتح النجم الساحلي التسجيل، في الدقيقة 30 من زمن اللقاء، عن طريق كريم عريبي، ثم عادل بافيتيمبي جوميز، نجم الهلال النتيجة في الدقيقة 64 من زمن المباراة، عن طريق ركلة جزاء، احتكم فيها حكم المباراة إلى تقنية الفيديو "الفار".

ولكن خطف النجم الفوز الغالي في الدقيقة الأخيرة من زمن اللقاء، عن طريق حمد عبد الله المثناني.

الحمدالله بطولة ناجحة وهدفنا القادم ان نعمل المزيد… شباب العرب يستحق الكثير🙏🏻 pic.twitter.com/ddS4wzW9lK — تركي آل الشيخ (@Turki_alalshikh) April 18, 2019

وشارك المستشار تركي آل الشيخ، بصفته رئيس البطولة العربية الثانية، عبر حسابه على "تويتر"، صورة تذكارية له مع الفريق الفائز النجم الساحلي التونسي، وغرد معها: "الحم الله بطولة ناجحة وهدفنا القادم أن نعمل المزيد… شباب العرب يستحق الكثير".

نبارك لفريق النجم الساحلي التونسي فوزه بكأس زايد للأندية العربية الأبطال، والشكر لفريق الهلال السعودي على هذا اﻷداء القوي.. نهائي متميز جمع قطبين في كرة القدم حضرت فيه المتعة والندية..نجاح آخر تنظيما وحضورا وتنافسية لبطولة رياضية تحمل اسم أغلى الرجال وتجمع اﻷشقاء على المحبة pic.twitter.com/S6dNRTy292 — محمد بن زايد (@MohamedBinZayed) April 18, 2019

كما غرد الشيخ محمد بن زايد، بصور من نهائي البطولة العربية، عبر حسابه على "تويتر"، وغرد معها: "نبارك لفريق النجم الساحلي التونسي فوزه بكأس زايد للأندية العربية الأبطال، والشكر لفريق الهلال السعودي على هذا اﻷداء القوي.. نهائي متميز جمع قطبين في كرة القدم حضرت فيه المتعة والندية..نجاح آخر تنظيما وحضورا وتنافسية لبطولة رياضية تحمل اسم أغلى الرجال وتجمع اﻷشقاء على المحبة".