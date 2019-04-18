ضجة في السعودية... تصرف غير أخلاقي في حضور تركي آل الشيخ والوليد بن طلال... ورئيس الهلال يرد (فيديو)

عبر العديد من المغردين السعوديين، عن غضبهم، بسبب تصرف بدر من رئيس نادي الهلال السعودي لكرة القدم، الأمير محمد بن فيصل، في نهائي البطولة العربية للأندية، اليوم الخميس.

ويظهر ابن فيصل في الفيديو المتداول بشدة على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يشير إلى حذاءه في وجه الجماهير الحاضرة في استاد هزاع بن زايد في الإمارات العربية المتحدة.

في تصرف غير أخلاقي ويسيء لرياضة الوطن..



رئيس الهلال #محمد_بن_فيصل يظهر في سلوك غير حضاري في نهائي البطولة العربية.

.#النهايي_الهلال_النجم_الساحلي#كاس_زايد_للانديه_الابطال

. pic.twitter.com/3AogLolx3l — أخبار السعودية (@SaudiNews50) April 18, 2019

واعتقد المغردون الغاضبون، أن تصرف رئيس الهلال، يعد إهانة للجماهير، وكذلك إهانة لسامي الجابر، نجم المنتخب السعودي السابق ورئيس نادي الهلال السابق، ومستشار حالي في هيئة الرياضة السعودية.

وغرد أحمد الفهيد: "عزيزي رئيس نادي الهلال.. للتذكير، وللتأكيد: في وجوه جماهير "المدرج الفخم" ترفع كؤوس البطولات، وليس "الأحذية".. وإن عجز الرئيس (أي رئيس هلالي) عن رفع كأس البطولة، فإنه لا يرفع صوته ولا يرفع حذائه في وجه أحد.. إنما يرفع استقالته فورا لجهات الاختصاص هذه هي ثقافة آل الهلال".

عزيزي رئيس نادي #الهلال..



للتذكير، وللتأكيد:

في وجوه جماهير «المدرج الفخم» ترفع كؤوس البطولات، وليس «الأحذية»..



وإن عجز الرئيس (أي رئيس هلالي) عن رفع كأس البطولة، فإنه لا يرفع صوته ولا يرفع حذائه في وجه أحد.. إنما يرفع استقالته فورًا لجهات الاختصاص



هذه هي ثقافة آل الهلال.. — أحمد الفهيد (@alfheedA) April 18, 2019

وغرد مغرد آخر: "رئيس الهلال بتصرف غريب لا يليق بأخلاقنا أبدا عيب إيش الأخلاق ذي.. اعتذر من كل تونسي على هذا التصرف الذي لايمثلنا أبدا".

رئيس #الهلال بتصرف غريب لا يليق بأخلاقنا ابداً عيب ايش الاخلاق ذي.. اعتذر من كل تونسي على هذا التصرف الذي لايمثلنا ابداً"

#النهايي_الهلال_النجم_الساحلي pic.twitter.com/QtK5rEdodJ — الكوتش عمار (@3m__1) April 18, 2019

​وكتب مغرد آخر: "تصرف غريب ولا يليق من رئيس الهلال! ماهكذا تورد الأبل! أنت سفير للسعودية بهذه البطولة، هذا التصرف مسيئ لرياضة هذا البلد العظيم".

تصرف غريب ولا يليق من رئيس الهلال! ماهكذا تورد الأبل! أنت سفير للسعودية بهذه البطولة، هذا التصرف مسيئ لرياضة هذا البلد العظيم!!! pic.twitter.com/L1PfJCttnL — جلّاد اللغة (@jlaad5) April 18, 2019

كما دشن المتضامنون مع الجابر، هاشتاغ بعنوان "#كلنا_سامي_الجابر"، الذي اندرج في قائمة أكثر الموضوعات رواجا في "تويتر" السعودية، مساء اليوم الخميس.

وكان حاضرا لنهائي (كـأس زايد) البطولة العربية للأندية، رئيس هيئة الترفيه السعودية، المستشار تركي آل الشيخ، والملياردير السعودي، الأمير الوليد بن طلال.

ولكن خرج الأمير محمد بن فيصل، ليؤكد إنه كان يوضح لحكم «الفار» أن الكرة التي ارتدت بهدف للفريق التونسي كانت في الأصل رمية تماس لمصلحة الهلال، خلافا لما احتسبه الحكم، بحسب صحيفة "عاجل" السعودية.

© AFP 2019 / Giuseppe CACACE لقطة تجمع تركي آل الشيخ ومحمد بن زايد والوليد بن طلال... صفق فيها الآلاف (فيديو)

وشدد رئيس "الهلال"، على رفضه اقتطاع تصرفه من سياقه العام، مستنكرا "محاولات البعض لإثارة أجواء غير ودية في عالم كرة القدم".

وأكد محمد بن فيصل "احترامه للجماهير بمختلف أطيافها وتمسكه الدائم بالروح الرياضية".

وتوج فريق النجم الساحلي التونسي، مساء اليوم الخميس 18 أبريل/نيسان، لأول مرة، بكأس زايد الأبطال "البطولة العربية"، بعدما فاز على الهلال السعودي، بهدفين مقابل هدف وحيد، في المباراة المقامة على استاد هزاع بن زايد في دولة الإمارات.

وافتتح النجم الساحلي التسجيل، في الدقيقة 30 من زمن اللقاء، عن طريق كريم عريبي، ثم عادل بافيتيمبي جوميز، نجم الهلال النتيجة في الدقيقة 64 من زمن المباراة، عن طريق ركلة جزاء، احتكم فيها حكم المباراة إلى تقنية الفيديو "الفار".

ولكن خطف النجم الفوز الغالي في الدقيقة الأخيرة من زمن اللقاء، عن طريق حمد عبد الله المثناني.