تسجيل
11:10 19 أبريل/ نيسان 2019
مباشر
    بحث
    تركي آل شيخ مع محمود الخطيب

    شاهد... بطريقة جديدة تركي آل الشيخ يحتفل بهزيمة الأهلي أمام بيراميدز

    © Photo / https://www.facebook.com/pg/Turkialalshik
    رياضة
    انسخ الرابط
    0 10

    احتفل مالك نادي بيراميدز تركي آل الشيخ، بفوزه على الأهلي للمرة الثانية هذا الموسم بطريقة مبتكرة، مستخدما أبياتا من الشعر بالعامية المصرية.

    وحقق بيراميدز فوزه الثاني هذا الموسم على مضيفه الأهلي بنتيجة 1-0، مساء أمس الخميس، بعد أن هزمه في الذهاب 2-1، ليمنع حامل اللقب من الوصول إلى قمة الدوري المصري الممتاز التي استعادها الزمالك بفوزه على الإسماعيلي بهدفين نظيفين.

    واستغل آل الشيخ، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه في السعودية ورئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، موهبته الشعرية في كتابة بعض المقاطع احتفالا بفوز فريقه خلال المباراة المؤجلة من المرحلة 25 من المسابقة.

    وكتب آل الشيخ على صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك"، عقب المباراة: "اللي يلعب معانا يستحمل.. ولا بنخاف ولا بنأجل.. وبنبعت كينو (صاحب هدف اللقاء) يسجل.. أومال لو كانوا كاملين"، "عايز تفهم أترجملك.. ابعد ع الأسد أحسنلك. خش بجمهورك يالا. علمنا ف الماتشين"، في إشارة إلى فوزين متتاليين على الأهلي.

    وكتب أيضا: "قالك بركب ومابنزلش. نزلناه على كفوف الراحة. كينو يا جاحد ما بترحمش. كنت تجيب الجول براحة.. وعجبي".

    وخصص آل الشيخ بعض الأبيات للاعبين بأعينهم، متغزلا في عبد الله السعيد لاعب الأهلي السابق بالقول: "حقك جالك يابو عبد الله. بدل المرة كسبت اتنين. واهو طول مانت سايبها على الله. بتعقدهم ف الماتشين".

    كما كتب: "الليلة سهرتنا دي صباحي. وماحدش هينام وأنا صاحي. الحفلة مكملة يا حبايب. والمكسب دايما مفتاحي".

    وفي منشور آخر، كتب آل شيخ، "مايصحش كده يا اخوانا… ده الماتش التانى ما بنا… طب مرة يادوب نتعادل… كان فى واحد بيجادل.. والنبى حد يطمنا".

         

    وبالفوز صعد بيراميدز إلى المركز الثاني برصيد 60 نقطة بفارق الأهداف عن الزمالك المتصدر، فيما تراجع الأهلي إلى المركز الثالث بفارق نقطتين عن الفريقين.

    ويملك كل من الأهلي وغريمه الزمالك مباراتين مؤجلتين بسبب مشاركتهما في المسابقات الأفريقية، علما بأن الأول ودع دوري الأبطال من ربع النهائي، فيما تأهل الثاني إلى نصف نهائي كأس الكونفيدرالية.

    انظر أيضا:

    تركي آل شيخ يتحدث عن هدية الملك سلمان للشعب العراقي
    الوليد بن طلال غير راض عن الرياضة السعودية... ويكشف ما فعله تركي آل شيخ
    دعوة من تركي آل شيخ ورسالة خاصة لنساء المملكة
    تركي آل شيخ: الأهلي عشقي الأول ويكشف عن مفاجأة (فيديو)
    بعد حديث تركي آل شيخ... غضب جماهيري أهلاوي وساويرس يطالب الخطيب بالاستقالة
    الكلمات الدلالية:
    أخبار الرياضة, كرة قدم, رياضة, الدوري المصري, بيراميدز, الأهلي, تركي آل الشيخ, السعودية, مصر
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    زوار منصة المشاهدة بانوراما 360 (PANORAMA360)، على الطابق الـ89 من ناطحة سحاب فيديراتسيا (الاتحاد)، في المجمع الاقتصادي الدولي موسكفا-سيتي (موسكو سيتي)
    في حب موسكو... افتتاح منصة "بانوراما 360"
    كوريا الشمالية تختبر سلاحا توجيهيا تكتيكيا جديدا
    لماذا تختبر كوريا الشمالية "سلاحا تكتيكيا" جديدا؟
    معالم تاريخية تعرضت للدمار في عصرنا
    معالم تاريخية تعرضت للدمار في عصرنا
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك