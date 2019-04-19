بعد تصريحات رئيس "الهلال"... سامي الجابر يفتح النار

رد نجم وقائد نادي "الهلال" لكرة القدم السعودي ورئيسه السابق، سامي الجابر، اليوم الجمعة، على التصريحات التي أدلى بها الرئيس الحالي الأمير محمد بن فيصل، أمس، عقب لقاء الفريق أمام "النجم الساحلي" التونسي، في نهائي كأس زايد للأندية العربية الأبطال.

وكان رئيس الهلال، الأمير محمد بن فيصل، قد وجه رسالة لسامي الجابر، قال فيها إن "سامي الجابر لم يحضر المباراة لدعم الفريق طوال الموسم… يحضر مع مدربه السابق في المدرجات للاستعراض".

وجاءت ردود متواصلة اليوم من سامي الجابر على الأمير محمد بن فيصل عبر حسابه الرسمي "تويتر" للتواصل الاجتماعي، إذ بدأ تغريداته بقوله: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، أجاهد نفسي للابتعاد عن التعليق في حال الانفعال والغضب قدر المستطاع وبالأخص عندما يتعلق الأمر بالهلال الذي نعشقه ونسعى لرفعته واستمرار زعامته لم يسبق لي أن علقت في لحظات الغضب إلا وندمت لأن التسرع والانفعال لا يأتي بخير أبدا".

اجاهد نفسي للابتعاد عن التعليق في حال الانفعال والغضب قدر المستطاع وبالاخص عندما يتعلق الامر بالهلال الذي نعشقه ونسعى لرفعته واستمرار زعامته

لم يسبق لي ان علقت في لحظات الغضب الا وندمت لان التسرع و الانفعال لا يأتي بخير ابداً.1⃣#الهلال — سامي الجابر (@SamiAlJaber) April 19, 2019

وأشار: "حرصت أن أغرد قبل النهائي واضعا سيناريو الفوز والخسارة بالحسبان لأنها سنة كرة القدم فلا يوجد فريق يفوز دائما ولا فريق يخسر أبدا في صدى الملاعب تحدثت أيضا قبل اللقاء بما أشعر به وهو أن النهائي محطة لما هو أهم ويجب أن نحسن التعامل معه ونتعقل برد الفعل بغض النظر عن النتيجة".

حرصت ان اغرد قبل النهائي واضعاً سيناريو الفوز والخسارة بالحسبان لانها سنة كرة القدم فلا يوجد فريق يفوز دائماً ولا فريق يخسر أبداً

في صدى الملاعب تحدثت ايضا قبل اللقاء بما اشعر به وهو ان النهائي محطة لما هو أهم ويجب ان نحسن التعامل معه و نتعقل برده الفعل بغض النظر عن النتيجة 2⃣ — سامي الجابر (@SamiAlJaber) April 19, 2019

وأضاف الجابر في تغريدة أخرى: "خسر الهلال اللقب العربي ومعها خسر لقب كان سيجعله أكثر الأندية السعودية تحقيقاً للألقاب العربية ب 4 بطولات وظل متساوياً من الأبطال (الشباب — الاتحاد) بثلاث ألقاب عربية بمختلف المسميات يليه الاتفاق ببطولتين والأهلي بلقب وحيد".

خسر الهلال اللقب العربي ومعها خسر لقب كان سيجعله اكثر الاندية السعودية تحقيقاً للالقاب العربية ب 4 بطولات وظل متساوياً من الابطال (الشباب — الاتحاد) بثلاث القاب عربية بمختلف المسميات يليه الاتفاق ببطولتين والاهلي بلقب وحيد3️⃣ — سامي الجابر (@SamiAlJaber) April 19, 2019

وتابع تغريداته: "مع هذا كله تشعر بمرارة الخسارة لدى المدرج الفخم وكأن الهلال نادي فقير بالمنجز يبحث عن حفظ ماء الوجة والحقيقة أنه يبحث عن التفرد فهو لا يريد أن يقف بنفس الصف الذي تقف به الأندية الأخرى والسبب أنه زعيم مختلف بكل شيء".

ما زاد من مرارة الخسارة هو ما تحدث به اخي الامير محمد بن فيصل و استغرابه من تواجدي ضمن الجماهير و مطالبتي بالتواجد بالمعسكر بدلاً من تواجدي من المدرج وله اقول اعتدنا يا صديقي ان من يترك العمل داخل النادي يتجه ليكون مشجعاً في المدرج وهذا شرف واسمى درجات الانتماء لهذا الكيان 5⃣ — سامي الجابر (@SamiAlJaber) April 19, 2019

وبشأن تواجده وسط الجماهير في المباراة النهائية، رد الجابر على الأمير محمد بن فيصل: "ما زاد من مرارة الخسارة هو ما تحدث به أخي الأمير محمد بن فيصل واستغرابه من تواجدي ضمن الجماهير ومطالبتي بالتواجد بالمعسكر بدلاً من تواجدي من المدرج، وله أقول اعتدنا يا صديقي أن من يترك العمل داخل النادي يتجه ليكون مشجعاً في المدرج وهذا شرف وأسمى درجات الانتماء لهذا الكيان".

ما زاد من مرارة الخسارة هو ما تحدث به اخي الامير محمد بن فيصل و استغرابه من تواجدي ضمن الجماهير و مطالبتي بالتواجد بالمعسكر بدلاً من تواجدي من المدرج وله اقول اعتدنا يا صديقي ان من يترك العمل داخل النادي يتجه ليكون مشجعاً في المدرج وهذا شرف واسمى درجات الانتماء لهذا الكيان 5⃣ — سامي الجابر (@SamiAlJaber) April 19, 2019

وأكد الجابر لرئيس الهلال أنه متواجد دائما لخدمة الهلال بقوله: "وتأكد يا عزيزي إنك إن احتجت تواجدي اليوم أو مستقبلاً ستجدني أسبقك للحضور لمقر النادي والعمل معك لما فيه مصلحة الهلال فلا شيء يمنع تواجدي إذا دعت الحاجة ولكني أثق بأن من يعمل في النادي يحمل هم الفريق كما نحمله ويطمح بالنجاح والتفوق كما يليق بالهلال".

و تأكد يا عزيزي انك ان احتجت تواجدي اليوم أو مستقبلاً ستجدني اسبقك للحضور لمقر النادي والعمل معك لما فيه مصلحة الهلال فلا شئ يمنع تواجدي إذا دعت الحاجة ولكني اثق بإن من يعمل في النادي يحمل هم الفريق كما نحمله و يطمح بالنجاح والتفوق كما يليق بالهلال 6⃣ — سامي الجابر (@SamiAlJaber) April 19, 2019

وتابع تغريداته بقوله: "أقدر يا سمو الأمير الضغظ الذي تعانيه كما أنني متيقن أنك لا تنشد ألا حفظ حقوق الهلال والدفاع عنه ومن يتابع عن قرب التعب والجهد المبذول يدرك أن هذا لا يقدم إلا من محبة وعشق لهذا الكيان".

اقدر يا سمو الامير الضغظ الذي تعانيه كما انني متيقن انك لا تنشد الا حفظ حقوق الهلال والدفاع عنه ومن يتابع عن قرب التعب والجهد المبذول يدرك ان هذا لا يقدم الا من محبة و عشق لهذا الكيان 7⃣ — سامي الجابر (@SamiAlJaber) April 19, 2019

واختتم سامي الجابر ردوده على رئيس الهلال، الأمير محمد بن فيصل، برسالة محبة جاء فيها: "صديقي محمد بن فيصل لعبت تحت إدارتك وعملت معك كثير واقتربت منك وأعرف أنك تتميز بالحماس والحب لهذا الكيان حماسك الطاغي واندفاعك ميزة تحتاج أن تكون بالتوقيت المناسب وهذا الوقت بالذات احتياجك للهدوء واحتواء المدرج هو المطلوب فالغاضب منك اليوم سيرفعك على الأعناق غدا بإذن الله".

صديقي محمد بن فيصل لعبت تحت ادارتك و عملت معك كثير واقتربت منك واعرف انك تتميز بالحماس والحب لهذا الكيان حماسك الطاغي واندفاعك ميزة تحتاج ان تكون بالتوقيت المناسب وهذا الوقت بالذات احتياجك للهدوء واحتواء المدرج هو المطلوب

فالغاضب منك اليوم سيرفعك على الاعناق غداً بإذن الله 8⃣ — سامي الجابر (@SamiAlJaber) April 19, 2019

لن يخسر الهلال بوجودك

ركز مع الفريق فهو قادر رغم كل شئ وتأكد انك ستخسر وستكسب ولكن الاهم انك تدرك اكثر مني ان المحافظة على استقرار الفريق وهيبته اهم بكثير من اقتناص بطولة أو خسارة اخرى

الزعيم لم يشتري الهيبة ولم يتسولها بل انتزعها بعطاء رجاله و موقف مدرجه الفخم9⃣ — سامي الجابر (@SamiAlJaber) April 19, 2019

وكان الأمير محمد بن فيصل قد أثار جدلا عقب نهائية مباراة الهلال السعودي ضد فريق النجم الساحلي التونسي، في نهائي كأس زايد للأندية العربية الأبطال، بعدما انتشر فيديو له وهو يشير إلى حذائه، الأمر الذي جعل بعض المغردين على "تويتر" السعودية يعتقدون أنه وجهه إلى الجماهير وإلى سامي الجابر، ولكن ابن فيصل نفى هذه الادعاءات، وأكد أنه كان يوضح لحكم «الفار» أن الكرة التي ارتدت بهدف للفريق التونسي كانت في الأصل رمية تماس لمصلحة الهلال، خلافا لما احتسبه الحكم، بحسب صحيفة "عاجل" السعودية.

وتوج فريق النجم الساحلي التونسي، مساء الخميس 18 أبريل/ نيسان، لأول مرة، بكأس زايد الأبطال "البطولة العربية"، بعدما فاز على الهلال السعودي، بهدفين مقابل هدف وحيد، في المباراة المقامة على استاد هزاع بن زايد في دولة الإمارات.