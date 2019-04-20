محمد صلاح خارج المنافسة... ساديو ماني وفان ديك يترشحان لأهم جوائز الدوري الإنجليزي

خرج لاعب المنتخب المصري ونادي ليفربول محمد صلاح، من المنافسة على أحد أهم الجوائز في الدوري الإنجليزي.

وأعلنت رابطة اللاعبين المحترفين، اليوم السبت، خروج صلاح من قائمة المرشحين لأفضل لاعب في إنجلترا، وهي الجائزة التى رشح لها لاعبان من ليفربول مثل "ساديو ماني" و"فيرجيل فان ديك".

© REUTERS / PHIL NOBLE بسبب خلافات مع يورغن كلوب... محمد صلاح يطلب الرحيل عن ليفربول

كذلك ترشح للجائزة ثلاثي مانشستر سيتي، سيرجيو أجويرو وبرناردو سيلفا ورحيم سترلينج إضافة إلى إيدين هازارد صانع ألعاب تشيلسي.

وفاز محمد صلاح بالجائزة الموسم الماضي، وحقق جائزة أفضل لاعب في أفريقيا مرتين متتاليتين.

وسبق لمحمد صلاح الفوز بجائزة هداف الدوري الإنجليزي في الموسم الماضي، كما يتربع على صدارة هدافي الموسم الجاري مناصفة مع سيرجيو أجويرو.

واختارت مجلة "تايم" الأمريكية، اللاعب المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، ضمن أكثر 100 شخصية مؤثرة في الجماهير عبر العالم.

ووضعت المجلة صلاح ضمن قسم "العمالقة"، إلى جانب 15 شخصية أخرى من بينهم ليبرون جايمس، مارك زوكربيرغ، أليكس مورجان، ريان ميرفي، تايجر وودز وغيرهم.

وأوضحت المجلة في تقريرها، أن جماهير كرة القدم من المسلمين وفي الشرق الأوسط، وكذلك بإنجلترا يعتبرون محمد صلاح بمثابة القدوة بالنسبة لهم.