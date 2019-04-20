أول لقب لـ"الدون" كريستيانو رونالدو مع يوفنتوس

أحرز البرتغالي كريستيانو رونالدو أول ألقابه مع فريق يوفنتوس بالحصول على الدوري الإيطالي.

ورغم أن رونالدو أهدر فرصتين، بعد أن سدد عرضية قادمة من بيرنارديسكي، مرت بعيدة عن المرمى، ثم وصلت إليه مرة أخرى داخل منطقة الجزاء، لكنه سقط وطالب بركلة جزاء، لكن يوفنتوس توج بلقب الدوري الإيطالي للمرة الثامنة.

© REUTERS / ALBERTO LINGRIA بالفيديو... أهداف مباراة يوفنتوس وفيورنتنيا (2-1) في الدوري الإيطالي

وفاز يوفنتوس بهدفين مقابل هدف وحيد لفيورنتينا الذي بدأ التسجيل في الدقيقة السادسة.

وانضم رونالدو إلى يوفنتوس صيف العام الماضي، مقابل 112 مليون يورو، بعدما أمضى 9 مواسم في ريال مدريد الإسباني.

وسجل رونالدو 26 هدفا وصنع 12 في 38 مباراة مع يوفنتوس في جميع المسابقات، وسجل جميع أهداف يوفنتوس في الأدوار الإقصائية بدوري أبطال أوروبا (5 أهداف).

وتكهنت تقارير أن رونالدو، البالغ من العمر 34 عاما، سيغادر يوفنتوس بنهاية الموسم الحالي، بعد الخسارة 1/2 أمام أياكس الهولندي، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، حيث ودع النادي الإيطالي البطولة، بنتيجة إجمالية 2/3. وذلك بحسب الموقع الإلكتروني "إرم نيوز".

لكن رونالدو حسم الأمر لزملائه وقال: بالنسبة لي، يوجد يوفنتوس فقط، وهو ما يشير إلى نيته البقاء مع يوفنتوس.

وتراجع النجم البرتغالي رونالدو إلى المركز السادس عشر بقيمة 100 مليون يورو، ضمن قائمة الأغلى في العالم، حسب موقع ترانسفير ماركت، المختص بانتقالات اللاعبين وقيمتهم السوقية.