تركي آل الشيخ يكشف عن مفاجآت ستحدث خلال مباراة الزمالك وبيراميدز

كشف تركي آل الشيخ مالك نادي بيراميدز، عن بعض المفاجآت التي يتوقع حدوثها خلال مباراة الزمالك وبيراميدز، الثلاثاء المقبل 23 أبريل / نيسان، في إطار الدوري المصري الممتاز.

وكتب آل الشيخ عبر حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك"، بأنه يشعر أن الفريق سوف يخسر أمام الزمالك في المباراة التي ستجمع الفريقين.

وقال آل الشيخ: "ماتش الزمالك صعب.. التعادل حلو.. مع أني حاسس ان بيراميدز سيخسر.. والشناوي حيضيعنا".

كما نشر آل الشيخ، الزي الثالث لفريق بيراميدز، الذي سيظهر به في مباراة الزمالك لأول مرة.

ويرتدي بيراميدز، القميص الأبيض والسماوي، كزي أساسي يشبه قميص منتخب الأرجنتين، كما يرتدي الزي الكحلي كقميص بديل.

ويتشابه قميص بيراميدز الأساسي مع لون قميص الزمالك هذا الموسم الأساسي (الأبيض) والبديل (السماوي)، وهو ما جعل إدارة بيراميدز تقرر الاستعانة بزي ثالث بدلا من ارتداء القميص البديل، خاصة في ظل تقارب ألوان القمصان البديلة في الفريقين.

على صعيد آخر، تلقى نادي بيراميدز، تأكيدات من اتحاد الكرة بخصوص عدم حضور الجمهور في لقاء الزمالك لإقامته على ملعب الدفاع الجوي، الذي يرفض الأمن حضور الجماهير فيه.

وتعادل بيراميدز مع الزمالك في صدارة جدول ترتيب الدوري الممتاز بعد الفوز على الأهلي الخميس الماضي، في المباراة المؤجلة من الجولة الـ25.

ويستطيع الفائز في مباراة الزمالك وبيراميدز أن يتصدر الدوري الممتاز منفردا.