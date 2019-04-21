رونالدو يحسم الجدل حول رحيله عن يوفننتوس

حسم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الجدل حول الأخبار المتدوالة بشأن رحيله عن يوفنتوس، عقب الخروج من دوري أبطال أوروبا.

وتوج رونالدو بلقب الدوري الإيطالي، للمرة الأولى في تاريخه، وفي عامه الأول في إيطاليا، عقب الفوز على فيورنتينا بنتيجة 2-1، السبت 20 أبريل / نيسان.



© REUTERS / JENNIFER LORENZINI أول لقب لـ"الدون" كريستيانو رونالدو مع يوفنتوس

وقال رونالدو في تصريحات نقلتها صحيفة " لاجازيتا ديللو سبورت " الإيطالية، "في رأيي، قضيت موسما جيدا في إيطاليا وتأقلمت مع الفريق بشكل رائع".

وأضاف الدون البرتغالي "لقد فزنا بلقبي الكالتشيو والسوبر الإيطالي، وهذا ليس بالأمر السهل".

وتابع "كانت سنة ناجحة ونحن سعداء، لا يمكننا الفوز في كل الأوقات، شعرنا أنه بإمكاننا فعل المزيد، لكن فريق واحد يمكنه الفوز بدوري أبطال أوروبا".

ونوه "في الموسم المقبل سنبدأ صفحة جديدة، جميع الجماهير تريد ذلك وكذلك نحن، دوري الأبطال مسابقة مهمة، نحن مجموعة إيجابية".

وحول شائعات رحيله عن السيدة العجوز، أوضح رونالدو "سأبقى في يوفنتوس بنسبة 1000 بالمئة".

وتكهنت تقارير أن رونالدو، البالغ من العمر 34 عاما، سيغادر يوفنتوس بنهاية الموسم الحالي، بعد الخسارة 1/2 أمام أياكس الهولندي ، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، حيث ودع النادي الإيطالي البطولة، بنتيجة إجمالية 2/3.



وسجل رونالدو 26 هدفا وصنع 12 في 38 مباراة مع يوفنتوس في جميع المسابقات، وسجل جميع أهداف يوفنتوس في الأدوار الإقصائية وسجل رونالدو 26 هدفا وصنع 12 في 38 مباراة مع يوفنتوس في جميع المسابقات، وسجل جميع أهداف يوفنتوس في الأدوار الإقصائية بدوري أبطال أوروبا (5 أهداف).

وانضم رونالدو إلى يوفنتوس صيف العام الماضي، مقابل 112 مليون يورو، بعدما أمضى 9 مواسم في ريال مدريد الإسباني.