بعد فضيحة البارسا... مدرب مانشستر يونايتد يهدد: سوق الانتقالات المقبل "لن يبقى ولن يذر"

حذر أولي جونار سولسكاير، مدرب مانشستر يونايتد، جناحه الطائر وباقي لاعبي "الشياطين الحمر"، من أن سوق الانتقالات المقبل، لن تبقي ولن تذر على أي لاعب متهاون.

وجاءت تصريحات سولسكاير، لصحيفة "الديلي تليغراف" البريطانية، في أعقاب فضيحة خروج مانشستر يونايتد من دوري أبطال أوروبا على يد برشلونة الإسباني، بعدما خسر ذهابا وإيابا بأربعة أهداف دون رد، كان أقساها خسارته من البارسا لأول مرة في تاريخه على ملعب "أولد ترافورد".

© REUTERS / LEE SMITH بعد عرض رائع لميسي... برشلونة يفوز على مانشستر يونايتد (3-0) في دوري الأبطال

حذر مدرب مانشستر يونايتد، جناحه الطائر، التشيلي أليكسيس سانشيز وبقية زملائه في الفريق من أن النادي لن يحتفظ بكل هذه المجموعة، خلال فترة الانتقالات المقبلة في وقت يسعى فيه لإعادة بناء التشكيلة.

وطاردت الإصابات المهاجم التشيلي سانشيز منذ انضمامه إلى يونايتد في بداية 2018، وشارك أساسيا في خمس مباريات فقط في كل المسابقات، منذ أن تولى سولشار المسؤولية خلفا لجوزيه مورينيو في ملعب أولد ترافورد في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وتابع سولسكاير بقوله "يتعين على الجميع إظهار حسن الولاء للنادي، والتعطش لمواصلة التحسن على الصعيدين الفردي والجماعي".

ومضى "لا أتحدث فقط عن أليكسيس. أطالب الجميع بهذا الأمر. لكن لو تحدثنا عن أليكسيس أرى انه لم يكن محظوظا مع الإصابات".

واستمر "منذ أن توليت المسؤولية تعرض سانشيز لإصابتين طويلتين.. وتعرض لاعبون اخرون لإصابات أيضا.. أفكر حاليا في اللاعبين الذين نرغب في الاحتفاظ بهم وكذلك الأسماء التي سنستغني عنها".

Ole Gunnar Solskjaer warns Alexis Sanchez and underperforming team-mates the club will not carry players https://t.co/z1n0F9GRTT pic.twitter.com/wglZdMJTTG — Fussboll (@Fussboll_) April 21, 2019

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وخسر يونايتد خمس من آخر سبع مباريات خاضها في كل المسابقات ويواجه مهمة صعبة لإنهاء الموسم بين الأربعة الأوائل في الدوري الممتاز، لحجز مقعدا في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وأقر سولشار بأن إصلاح الأمور في يونايتد سيستغرق وقتا، لكنه قال إنه يرغب في الاعتماد على اللاعبين الذين لديهم الرغبة والتعطش للقتال.

"We cannot afford to carry players"



Ole Gunnar Solskjaer warns Alexis Sanchez and underperforming Man Utd starshttps://t.co/EiJk8GPRD3 — Telegraph Football (@TeleFootball) April 21, 2019

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وأضاف المدرب النرويجي "ندرك أن الأمر سيتطلب نزول سوق الانتقالات أكثر من مرة.. لن نتعاقد مع ستة أو سبعة لاعبين دفعة واحدة".

وأردف "الأمر يتعلق أيضا بقدرتهم على الاندماج ومدى تعطشهم للانتصارات، وهل يرغبون في بذل كل شيء من أجل الفريق أو يفكرون فقط في أنفسهم؟".