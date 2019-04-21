مراهق عراقي في طريقه إلى النجومية في برشلونة

يهتم العديد من كشافة المواهب في منافسات بطولة أكاديميات برشلونة لإيجاد لاعبين مميزين تمهيدا لضمهم إلى فرقهم الأوروبية.

يتواجد العراقي اليافع علي المالكي، الذي يلعب في صفوف فريق الناشئين بأكاديمية برشلونة في ولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة وصنف ضمن أفضل المواهب الصاعدة في ولاية كاليفورنيا، كما نقل موقع "السومرية".

وولد المالكي ذو الـ14 عام في الولايات المتحدة الأمريكية ومن أبوين عراقيين وتحديدا من محافظة البصرة، اللاعب يجيد اللعب في مركز خلف المهاجمين وكذلك اللعب على الرواق.

ويطمح المالكي لارتداء قميص أسود الرافدين، تحت قيادة مدرب منتخب الناشئين عماد محمد ومن ثم التدرج في منتخبات الفئات العمرية وصولا للمنتخب الوطني في المستقبل.