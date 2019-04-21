نجم برشلونة يرشح محمد صلاح لخلافة ميسي ورونالدو

يشهد نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، مواجهة قوية بين فريقي برشلونة الإسباني ونظيره ليفربول الإنجليزي، وهي المواجهة التي تحمل طابعا خاصا للبرازيلي فيليب كوتينيو.

لاعب برشلونة الحالي وليفربول السابق، قال لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "هي مواجهة مميزة للغاية، وأنا أتطلع إلى خوضها. ملعب آنفيلد يخلق أجواء لا تصدق، عليك أن تكون في هذا المحال لتتعرف عليه، والآن سأعيش تلك الأجواء مجددًا لكن كمنافس".

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على المستوى الشخصي، يعترف كوتينيو من هو اللاعب الذي اعتزال و كان يرغب في اللعب معه، وأوضح: "مثلي الاعلى كان دائمًا رونالدينيو وكنت أتمنى أن ألعب معه، شعرت بالتوتر في اليوم الذي قابلت فيه، ولدي صورة معه، كنت متوترًا أيضًا من مقابلة ليونيل ميسي ".

وبسؤاله أي لاعب يراه خليفة لميسي وكريستيانو رونالدو بعد اعتزالهما، أتم كوتينيو "هناك محمد صلاح، نيمار ،هازارد، الأمر صعب، هناك عدد قليل من اللاعبين يمكنه خلافتهما".

يذكر أن مباراة الذهاب بين برشلونة وليفربول ستكون على ملعب "كامب نو"، يوم 1 مايو/آيار القادم، على أن تقام مباراة الإياب على ملعب آنفيلد، يوم 7 من الشهر ذاته.