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14:01 22 أبريل/ نيسان 2019
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    الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف

    رئيس "الكاف" يفتح النار ويتحدث لأول مرة عن إمكانية نقل مقره من مصر

    © REUTERS / AMR ABDALLAH DALSH
    رياضة
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    فتح رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، أحمد أحمد، النار على بعض منتقديه ومن وصفهم بمروجي الشائعات، متحدثا لأول مرة عن إمكانية نقل مقر "الكاف" من مصر إلى المغرب.

    وأجرى أحمد أحمد، مجموعة من الحوارات الصحفية، مع عدد كبير من وسائل الإعلام المصرية، الذي وصفه بعضهم بأنه محاولة للتصدي إلى الشائعات التي تم ترويجها في الفترة الماضية، حول أسباب إقالته السكرتير العام السابق للكاف، عمرو فهمي، وتهديده بنقل مقر الكاف إلى المغرب بدلا من مصر.

    أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم
    © REUTERS / Amr Dalsh
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    وقال رئيس الكاف، وفقا لما قاله لموقع "مصراوي": "تحدثت كثيرا مع عمرو فهمي، وهددته بالرحيل وطالبته بتعلم فن الحوار، وكنت أنوي أن يطيح به في كونغرس الكاف بشرم الشيخ، ولكن مرضه أجل تلك الخطوة".

    وأردف: "كنت أعلم عمرو جيدا، وأدرك أن اختياره سيجلب المشاكل لي لأنه نجل مصطفى فهمي وهو الذراع الأيمن لعيسى حياتو".

    واستمر: "كنت أتمنى استمراره، لكن وصلنا لطريق مسدود، بعدما قام بتسريب بعض الأوراق للصحافة".

    وقال أحمد: "فكرت في البديل، كان المغربي معاذ حجي يعمل معي من قبل وأعرف كفاءته، حيث كان مساعدًا لوزير الشباب والرياضة في بلده وعمل مع اتحاد ومنتخب بلده كثيرًا، لذلك اخترته".

    وهاجم رئيس الاتحاد الأفريقي، عمرو شاهين، مدير التسويق بالكاف، وقال:

    "هذا الشخص كان يحصل على عمولات سرية، وباع سيارة تابعة للاتحاد الأفريقي لنفسه، وهناك نزاعات قضائية بيننا وبينه حاليا".

    نقل الكاف

    أما عن نقل مقر الكاف من مصر إلى المغرب، فقال أحمد أحمد لموقع "المصري اليوم": "تلك مجرد شائعات، ود مروجوها أن يشتتوا انتباه وسائل الإعلام عن فضائحهم إلى قضية أخرى ثانوية".

    وأوضح: "لا مساس بمقر الكاف إطلاقا، المقر مستمر في القاهرة".

    وأردف: "بل طلبت أيضا من الحكومة المصرية منح الكاف قطعة أرض لبناء مقر جديد، حتى لا يتحدث أحد عن نقل المقر مرة أخرى، والرئيس عبد الفتاح السيسي وعدني شخصيا بذلك".

    ومضى: "سمعت كثيرًا هذه الأقاويل، وأؤكد أن سياستنا تجاه جميع الدول واحدة، ونتعاون مع جميع الاتحادات بسياسة واحدة واضحة أمام الجميع، وأنا لست مجنونا حتى أعادى مصر والمصريين بنقل مقر كاف من القاهرة، فمنذ إنشائه والقاهرة تحضنه".

    وأتم:

    "أتعهد للمصريين بأن مقر الاتحاد الإفريقى سيبقى فى مصر طوال فترة رئاستى للكاف، وأن كل ما يتردد بخصوص هذا الشأن لا يمت للحقيقة بصلة، فمصر لها فضل على كثيرا، ولا أستطع أن أحاربها أو أعادى شعبها الكبير، ولهم جميعا منى كل تقدير واحترام".

    يذكر أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، أقال سكرتيره العام السابق المصري، عمرو فهمي، لاتهامه لأحمد أحمد رئيس الاتحاد بالفساد وسوء استخدام أموال الهيئة الحاكمة للكرة الإفريقية والتحرش.

    ووفقا لما نشرته وكالة "رويترز"، نقلا عن مصادرها ومسؤولين داخل الاتحاد، ومستندات داخلية، خاطب فهمي الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" متهما أحمد بأنه أمره بدفع 20 ألف دولار لحسابات خاصة برؤساء اتحادي كاب فيردي وتنزانيا، بما يخالف القواعد، حيث يجب إرسال الأموال إلى حسابات الاتحادات الأهلية.

    الهرم
    © AFP 2019 / Mohamed El-Shahed
    رئيسا "فيفا" و"كاف" وأساطير أفريقية يحضرون قرعة كأس الأمم في مصر
    واتهم فهمي رئيس الكاف بتحميل خزينة كاف 830 ألف دولار بالتعاقد مع شركة "تاكتيكال ستيل" الفرنسية كوكيل مزود للاتحاد بالأدوات الرياضية، رغم وجود عروض بتكلفة أقل.

    كما اتهم فهمي رئيس كاف الملغاشي، بالتحرش بأربع موظفات داخل الاتحاد، ومخالفة القواعد بزيادة التمثيل المغربي داخل كاف.

    وأكد فهمي أنه أحمد أحمد ودفع 400 ألف دولار من أموال الاتحاد الأفريقي، لشراء سيارات في مصر ومدغشقر.

    وكشف عدد من مسؤولي الاتحاد للوكالة، أن فهمي تمت إقالته عقب إرساله ملف بالاتهامات لفيفا.

    وأوضحت "رويترز"، أن أحمد الذي يشغل أيضا منصب نائب رئيس فيفا لم يرد على محاولات الوكالة للتواصل معه من أجل الرد على الاتهامات.

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