مصر تكشف عن مفاجأة للجماهير قبل انطلاق كأس أمم أفريقيا

كشفت اللجنة المنظمة لبطولة كأس الأمم الأفريقية عن تجهيزها مفاجأة لجماهير منتخب مصر، قبل انطلاق البطولة في 21 يونيو/حزيران المقبل.

وقال محمد فضل، مدير بطولة كأس الأمم الأفريقية، في تصريحات نقلها موقع "في الجول": "ستتمكن الجماهير المصرية من دعم الفراعنة قبل انطلاق البطولة من استاد القاهرة، الذي سنجعله يستضيف إحدى المباريات الدولية لمنتخب مصر".

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وتابع: "اللجنة المنظمة ستتسلم الملاعب بعد تطويرها يوم 15 مايو/أيار المقبل، مع إمكانية منح مهلة 5 أيام إضافية، نظرا لطبيعة العمل في شهر رمضان، أي أن ملاعب البطولة ستكون جاهزة قبل بدايتها بشهر كامل".

وأضاف: "لوائح البطولة والاتحاد الأفريقي تنص على إقامة مباراة واحدة على ملاعب البطولة، لدراسة ملاحظات كل منتخب، لذا فلا مانع من إقامة مباراة للفراعنة على استاد القاهرة".

وأتم بقوله: "نسعى لأن تكون نسخة 2019 هي الأفضل في تاريخ كأس الأمم، ونعمل على كل التفاصيل، نحاول الاستفادة من إيجابيات البطولة التي نظمتها مصر في 2006 وتفادي سلبياتها وتعزيز إيجابياتها مع تقديم أفكار أخرى خارج الصندوق لتكون نسخة مميزة".

وتنظم مصر البطولة خلال الفترة من 21 يونيو/ حزيران، إلى 19 يوليو/ تموز المقبلين.

ويشارك في تلك البطولة 10 أبطال سابقين للأمم الأفريقية، وهم: مصر (7 ألقاب)، والكاميرون (5 ألقاب)، وغانا (4 ألقاب)، ونيجيريا (3 ألقاب)، وكوت ديفوار (لقبين)، والكونغو الديمقراطية (لقب)، وتونس (لقب)، والجزائر (لقب)، والمغرب (لقب)، وجنوب أفريقيا (لقب).

ويقضي نظام البطولة في نسختها الجديدة، التي تشهد مشاركة 24 منتخبا للمرة الأولى، بتأهل صاحبي المركزين الأول والثاني في كل مجموعة بنهاية الدور الأول إلى الدور الثاني (دور الـ16)، كما يرافقها أفضل 4 منتخبات جاءت في المركز الثالث.

وفي نهاية فعاليات الدور الأول (دور المجموعات)، يكون ترتيب المنتخبات الأربع في المجموعة طبقا لعدد النقاط التي يحصدها كل فريق في مبارياته الثلاث بالمجموعة.

وإذا تساوى فريقان أو أكثر في عدد النقاط يكون الترتيب طبقا لعدة معايير تطبق تباعا لحين حسم أحدها للترتيب حيث يأتي في مقدمتها النقاط التي يحصدها كل من هذه الفرق في مواجهة الفريق أو الفرق المتساوية معه في عدد النقاط، فإذا استمر التساوي يتم اللجوء لمعيار فارق الأهداف في المواجهات المباشرة بين الفريقين أو الفرق المتساوية.

وإذا استمر التساوي يتم اللجوء للمعيار الثالث وهو عدد الأهداف التي سجلها هذا الفريق في مرمى الفريق أو الفرق المتساوية معه في رصيد النقاط.

وإذا استمر التساوي، يتم اللجوء للمعايير التالية تباعا أيضا، وهي فارق الأهداف العام في المجموعة، ثم رصيد الأهداف المسجلة لكل فريق، وأخيرا إجراء قرعة بين الفريقين أو الفرق المتساوية، لتحديد المتأهل منها إلى الدور الثاني.

ووقع منتخب مصر بالمجموعة الأولى إلى جانب منتخبات الكونغو الديمقراطية وزيمبابوي وأوغندا.