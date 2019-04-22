المصريون يغزون حساب ميلنر من أجل صلاح بعد ركلة الجزاء

شهد الحساب الشخصي للاعب الإنجليزي ونجم ليفربول، جيمس ميلنر، هجوما عنيفا من قبل مشجعيين مصريين.

تعود أسباب الهجمة لما قام به الإنجليزي في لقاء فريقه مع فريق كرديف سيتي ضمن مباريات الدوري الإنجليزي.

حيث منع الإنجليزي زميله في الفريق، المصري محمد صلاح، من تنفيذ ضربة جزاء وأظهر مقطع مصور تم تداوله لحظة قيام الإنجليزي بانتزاع الكرة من يد المصري الذي كان يرغب بتنفيذها.

كتبت دانيا تغريدة هاجمت فيها سلوك ميلنر فقالت: "إنه حقا عار، ليس من التهذيب أن تأخذ الكرة بهذا الشكل من صلاح".

It’s really a shame! Not a polite way to take the ball from @MoSalah — Dania Shinnawi (@Daniash98) ٢١ أبريل ٢٠١٩

بينما قام إبراهيم ليلة بنشر صورة لميلنر وقد كتب عليها أنت أناني، مع إشارة لهاشتاغ #selfish_milner.

وكتب محمد يقول: "نحتاج أحدا ليذكر ميلنر بهذه الصورة وكيف كان صلاح مهذبا جدا معك بينما كنت أنت أنانيا معه"، وتحت الكلام صورتان إحداهما لصلاح عندما تنازل عن جائزته لميلنر، والثانية من مباراة أمس حينما انتزع ميلنر الكرة من يدي صلاح.

We need someone to remind @JamesMilner about this photo and how Salah was very kind with you and how you are selfish with @MoSalah pic.twitter.com/xJKpOvVume httpد pic.twitter.com/v0d9tNk7Go — 🇪🇬 MOHAMMED (@MohammedModo3) ٢١ أبريل ٢٠١٩

في المقابل قام مشجعون من إنجلترا وجنسيات أخرى بالدفاع عن ميلنر والهجوم على صلاح الذي يسعى لمجده الشخصي دون أن يضع مصلحة الفريق.

في هذا السياق كتب سكوت ماكولاي: "ميلنر هو رقم 1 في تسديد ضربات الجزاء، توقفوا عن كلامكم الغريب".