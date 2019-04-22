مبابي: لهذا السبب أتابع ريال مدريد

أبدى كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، سعادته بالهاتريك الذي قاد به فريقه للفوز على موناكو 3-1، في الدوري الفرنسي.

وقال مبابي لمحطة "كانال بلس" الفرنسية: "أنا سعيد للغاية، فالموسم لم ينته بعد، لذا أتطلع لتسجيل المزيد من الأهداف".

وأضاف "كنا بحاجة شديدة للفوز بلقب الدوري، أكثر من أي شيء آخر، لتعويض التعثر في الفترات الأخيرة، كما أن الانتصار على موناكو إعداد جيد لنا، قبل مواجهة رين في نهائي الكأس".

#CFC

🗨️ @KMbappe après #PSGASM: "Je m'inscris dans le projet du @PSG_inside. Tant mieux pour le Real Madrid s'il y a Zizou, je regarderai les matches en tant qu'admirateur." pic.twitter.com/g9X430u37c — Canal Football Club (@CanalFootClub) April 21, 2019

وتابع "بالطبع نشعر بإحباط شديد، بعد الخروج من دوري الأبطال أمام مانشستر يونايتد، لكن كرة القدم مثل الحياة.. يجب أن نستمر، ونسعى للفوز بالمزيد من الألقاب".

وبخصوص الشائعات حول مستقبله، وفيما يتعلق بعودة زين الدين زيدان إلى ريال مدريد، أجاب مبابي: "أنا هنا مع مشروع سان جيرمان أما عودة زيدان فهي خطوة جيدة لريال، وسأتابع مبارياته كأحد المعجبين".