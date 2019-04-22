بالفيديو... المصارع المعتزل سي إم بانك يعود للحلبة بشكل مفاجئ

صعق الحاضرون لمباراة مصارعة محلية أقيمت في ولاية ويسكونسن الأمريكية، الجمعة، عندما شاهدوا رجلا مقنعا يتسلل بينهم من أجل الصعود للحلبة.

وفور صعوده، قام الرجل المجهول، خلال 20 ثانية فقط، بحمل أحد المصارعين، وتسديد له ضربة "جي تي إس"، الشهيرة بمصارع الـ "WWE" المعتزل، سي إم بانك، ليتسلل إلى الجمهور الشك بأنه عاد من جديد.

وأصبح المشهد السابق متداولا بشدة على مواقع التواصل الاجتماعي، بل وأصبح مندرجا في الموضوعات الأكثر بحثا عبر محرك البحث الأمريكي "غوغل"، ليتساءل محبوه حول ما إذا كان المصارع المجهول هو سي إم بانك أم لا.

وبالفعل، كانت شكوك محبو سي إم بانك في محلها، بعدما أكدت العديد من المواقع الرياضية الأمريكية، مشاركته في مباراة المصارعة المحلية، كما أن الملابس التي ظهر بها في الواقعة، ارتداها في اليوم التالي، أثناء التقاطه صورة مع أحد المعجبين.

وكان سي إم بانك (40 عاما) من أبرز نجوم المصارعة الأمريكية "WWE"، وأعلاهم أجرا، إلى جانب جون سينا وذا روك وراندي أورتون، ولكنه قرر بشكل مفاجئ مغادرة الشركة في يناير/كانون الثاني 2014، وأقسم على عدم عودته إليها من جديد، بسبب تفاقم اختلافات وجهات النظر بينه وبين الإدارة.

وتعاقد بانك بعدها على الانضمام إلى اتحاد الفنون القتالية "UFC" الأمريكي، ولكنه أثبت فشله فيه، بعد خسارته في كل المباريات التي شارك فيها.

CM Punk Was Reportedly Tony Khan’s First Pick For All Elite Wrestling https://t.co/pQZzgcXZsz pic.twitter.com/2zCI1dw6uR — Still Real To Us (@stillreal2us) April 22, 2019

ويأمل جمهور سي إم بانك في عودته من جديد إلى حلبة المصارعة، بعد ظهوره المفاجئ والصاعق في المباراة المحلية.