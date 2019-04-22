البرازيلي داني ألفيس يحطم رقم الأسطورة المصرية حسام حسن

حطم البرازيلي، داني ألفيس، لاعب باريس سان جيرمان، رقما قياسيا استمر لسنوات طويلة، حققه أسطورة الكرة المصرية حسام حسن.

ووفقا لصحيفة "داريو ريكورد"، حقق صاحب الـ36 عاما، يوم أمس الأحد، لقب الدوري الفرنسي، ليبلغ رصيده 42 لقبا.

وتقدم ألفيس بهذه البطولة على المصري حسام حسن، الذي حقق مع الأهلي والزمالك ومنتخب مصر، 41 لقبا.

¡El rey de los títulos! 👑@DaniAlvesD2 es el futbolista más ganador en toda la historia 🏆👏👏 https://t.co/MM0Euud0ti — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) April 21, 2019

ويأتي خلف ألفيس وحسام حسن، الإسباني أندرياس إنييستا نجم برشلونة السابق، الذي فاز بـ37 لقبا، بالتساوي مع البرازيلي ماكسويل، وكذلك المصري إبراهيم حسن.

وأتت البطولات التي حققها داني ألفيس، على النحو التالي: 3 ألقاب مع باهيتا برازيلي، و5 ألقاب مع إشبيلية الإسباني، و23 لقبا مع برشلونة الإسباني، ولقبين مع يوفنتوس الإيطالي، و5 ألقاب مع باريس سان جيرمان الفرنسي، وأخيرا 4 ألقاب مع منتخب البرازيل.